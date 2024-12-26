Около 900 британских солдат размещены в Эстонии в составе многонациональных сил НАТО на авиабазе Тапа к западу от Таллина; там же находятся французские солдаты. Британское правительство пообещало держать свою 4-ю бригадную боевую группу в готовности к быстрому развертыванию. НАТО создала боевые группы в большинстве восточных стран-членов и планирует расширить их в Латвии и Литве. В Эстонии НАТО не стала этого делать из-за нехватки британской армии, в распоряжении которой имеется только две бронетанковые бригады.

Если Россия нанесет удар, вряд ли силы НАТО в Тапа, дополненные 7700 эстонскими военнослужащими (в случае войны их численность возрастет до 43 000 человек), будут обладать достаточной огневой мощью для отражения наступления.

„Более того, в ходе недавнего визита бельгийской делегации основное внимание было уделено эвакуации граждан, но не было серьезного обсуждения того, как можно быстро направить войска для защиты Балтии“, - сказал Беличев.

„Я думаю, что у них осознание ситуации не так сильно, как у нас“, - сказал он о союзниках своей страны. „Этого не было в 2008 году [когда Россия вторглась в Грузию], этого не было в 2014 году [когда был аннексирован Крым] и этого нет сейчас... Люди не понимают реальной ситуации“.

„Можем ли мы быть уверенными, что подобное не повторится?“ - сказал Беличев, стоя на мосту через реку Нарву и глядя на недавно установленные в Эстонии противотанковые „зубы дракона“. Беличев сказал, что план состоит в том, чтобы покрыть каждый метр 338-километровой границы Эстонии с Россией техникой наблюдения.

Беличев рассказал, что Эстония строит так называемую „стену против дронов“, которая с помощью цифровых систем блокирует вражеские беспилотники. Также планируется набрать полицейский резерв из 1000 сотрудников службы безопасности по всей стране в качестве резерва на случай крупных событий, в дополнение к 29 000 добровольцев, которые уже проходят обучение в рамках Лиги обороны Эстонии.

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