EstLink 2 не будет исправлен до лета? Elering: предполагаемое место неисправности — на дне Финского залива

Ситуация не помешает десинхронизации

Elering подтверждает, что данная ситуация не повлияет на запланированное на начало февраля 2025 года отключение Балтийских стран от частотной зоны, контролируемой Россией, и подключение их к электросети континентальной Европы. „В Балтийских странах достаточно регулируемых мощностей и внешних соединений, чтобы осуществить синхронизацию с частотной зоной континентальной Европы без подключения Estlink 2“, — написали они в комментарии для Ärileht.

Повреждение EstLink 2 может, однако, повлиять на цены на электроэнергию на бирже в Эстонии и других странах Балтии. „Если в Балтийских странах на данный момент достаточно много возобновляемой энергии, соединение между Эстонией и Финляндией не окажет существенного влияния на цену. Однако влияние становится заметным в ситуациях, когда производство возобновляемой электроэнергии низкое. В таких случаях цена зависит от работы газовых электростанций в Балтийских странах и сланцевых в Эстонии. Опыт первой половины этого года показывает, что можно ожидать, что цена в Балтийских странах будет несколько выше, чем в странах Северной Европы. Однако в период пиковых нагрузок цена может быть даже ниже, чем в Северных странах, поскольку во время пиков в Финляндии также может возникнуть дефицит, и электричество будет поступать из Балтийских стран в Финляндию“, — добавили они.