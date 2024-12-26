EstLink 2 не будет исправлен до лета? Elering: предполагаемое место неисправности — на дне Финского залива(10)
Речь идет об оценке, основанной на измерениях кабеля. Физически предполагаемое место повреждения пока не зафиксировано, сообщает Elering.
Утром Fingrid заявил, что соединение останется неисправным как минимум до конца года. Однако в обновленном к 12:30 сообщении было указано, что устранение повреждения запланировано только на август следующего года. „Когда сроки устранения повреждения станут более точными, сообщение будет обновлено“, — говорится в сообщении Elering.
Из-за повреждения Estlink 2 сегодня над устранением проблемы работает несколько десятков человек из эстонской команды.
Ситуация не помешает десинхронизации
Elering подтверждает, что данная ситуация не повлияет на запланированное на начало февраля 2025 года отключение Балтийских стран от частотной зоны, контролируемой Россией, и подключение их к электросети континентальной Европы. „В Балтийских странах достаточно регулируемых мощностей и внешних соединений, чтобы осуществить синхронизацию с частотной зоной континентальной Европы без подключения Estlink 2“, — написали они в комментарии для Ärileht.
Повреждение EstLink 2 может, однако, повлиять на цены на электроэнергию на бирже в Эстонии и других странах Балтии. „Если в Балтийских странах на данный момент достаточно много возобновляемой энергии, соединение между Эстонией и Финляндией не окажет существенного влияния на цену. Однако влияние становится заметным в ситуациях, когда производство возобновляемой электроэнергии низкое. В таких случаях цена зависит от работы газовых электростанций в Балтийских странах и сланцевых в Эстонии. Опыт первой половины этого года показывает, что можно ожидать, что цена в Балтийских странах будет несколько выше, чем в странах Северной Европы. Однако в период пиковых нагрузок цена может быть даже ниже, чем в Северных странах, поскольку во время пиков в Финляндии также может возникнуть дефицит, и электричество будет поступать из Балтийских стран в Финляндию“, — добавили они.
Сегодня в 16:00 состоится внеочередное заседание правительства, после которого в 18:00 пройдет пресс-конференция. Темами пресс-конференции станут повреждение кабеля Estlink2 и защита подводной инфраструктуры.