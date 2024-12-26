С 28 декабря смартфоны и небольшие гаджеты должны продаваться исключительно с разъемом Type-C(3)
С 28 декабря в силу вступает директива ЕС, обязывающая производителей смартфонов и мелких гаджетов унифицировать зарядные устройства, продаваемые в странах Евросоюза, пишет RusERR.
Для всех телефонов теперь обязателен разъем USB Type-C. Помимо смартфонов под новые требования попадают планшеты, цифровые камеры, наушники и игровые приставки, пишет портал Eunews.
Цель директивы – сократить в Европе объем электронных отходов.
В 2009 году существовало более 30 вариантов зарядных устройств, однако в последние годы их число существенно сократилось.
С апреля 2026 года требование унифицированного разъема начнет действовать и в отношении ноутбуков.
Apple, использующая проприетарный Lightning, ранее публично подтвердила, что планирует соблюдать новые правила, однако представитель компании ясно дал понять, что компания недовольна юридическим принуждением. Директор по маркетингу Apple Грег Джосвиак сказал, что компании „придется соблюдать“ новые правила и раскритиковал их за „последствия для электронных отходов и неудобства для клиентов“.
Раньше ходили слухи, что Apple, вероятно, воспользуется лазейкой и просто положит в комплект соответствующий переходник (формулирование в документе исключают такую возможность), а если все-таки откажется от Lightning в iPhone, то скорее предпочтет собственную технологию беспроводной зарядки MagSafe, чем USB-C.