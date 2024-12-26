С 28 декабря смартфоны и небольшие гаджеты должны продаваться исключительно с разъемом Type-C

Осенью 2024 года Европарламент утвердил новые правила касательно зарядных устройств: все гаджеты, которые будут продаваться на европейском рынке, должны быть оснащены портом USB Type C. Для смартфонов, планшетов, электронных книг, клавиатур, компьютерных мышей, цифровых камер, наушников, портативных колонок и других девайсов правила начинают действовать с 2024 года, для ноутбуков — с 2026-го. Это решение не только упростит жизнь пользователей, но и поможет снизить количество отходов, негативно влияющих на экологию.