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26.12.2024, 12:55

С 28 декабря смартфоны и небольшие гаджеты должны продаваться исключительно с разъемом Type-C

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Разъем Type-C на фоне флага Евросоюза
Разъем Type-C на фоне флага Евросоюза
ФОТО: DADO RUVIC | REUTERS

С 28 декабря в силу вступает директива ЕС, обязывающая производителей смартфонов и мелких гаджетов унифицировать зарядные устройства, продаваемые в странах Евросоюза, пишет RusERR.

Для всех телефонов теперь обязателен разъем USB Type-C. Помимо смартфонов под новые требования попадают планшеты, цифровые камеры, наушники и игровые приставки, пишет портал Eunews.

Цель директивы – сократить в Европе объем электронных отходов.

В 2009 году существовало более 30 вариантов зарядных устройств, однако в последние годы их число существенно сократилось.

С апреля 2026 года требование унифицированного разъема начнет действовать и в отношении ноутбуков.

Единый стандарт зарядного устройства

Осенью 2024 года Европарламент утвердил новые правила касательно зарядных устройств: все гаджеты, которые будут продаваться на европейском рынке, должны быть оснащены портом USB Type C. Для смартфонов, планшетов, электронных книг, клавиатур, компьютерных мышей, цифровых камер, наушников, портативных колонок и других девайсов правила начинают действовать с 2024 года, для ноутбуков — с 2026-го. Это решение не только упростит жизнь пользователей, но и поможет снизить количество отходов, негативно влияющих на экологию.

Также, согласно новому постановлению Европарламента, если устройство заряжается с мощностью выше 15 Вт, оно должно поддерживать единый протокол зарядки USB Power Delivery. Это значит, что гаджеты разных брендов можно будет заряжать одним устройством.

Apple, использующая проприетарный Lightning, ранее публично подтвердила, что планирует соблюдать новые правила, однако представитель компании ясно дал понять, что компания недовольна юридическим принуждением. Директор по маркетингу Apple Грег Джосвиак сказал, что компании „придется соблюдать“ новые правила и раскритиковал их за „последствия для электронных отходов и неудобства для клиентов“.

Раньше ходили слухи, что Apple, вероятно, воспользуется лазейкой и просто положит в комплект соответствующий переходник (формулирование в документе исключают такую возможность), а если все-таки откажется от Lightning в iPhone, то скорее предпочтет собственную технологию беспроводной зарядки MagSafe, чем USB-C.

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