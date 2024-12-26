Состояние некоторых видов промысловых рыб Балтийского моря ухудшилось

„Ежегодно просматривая данные мониторинга и научные данные о популяциях рыб, я вынужден констатировать, что хороших новостей о состоянии популяций становится все меньше. Состояние Балтийского моря плачевное, и положение его обитателей, включая местную рыбу, не лучше“, – заявил эксперт по устойчивому рыболовству Эстонского фонда природы Йоонас Плаан в интервью изданию Saarte Hääl.

„Если в предыдущие годы мы видели, что в худшем состоянии были в основном крупные и хищные рыбы, то теперь в Балтийском море ухудшилось состояние и некоторых мелких рыб, таких как сельдь“, – отметил он.

По оценке Kalafoor, чрезмерный лов балтийской трески, судака и угря угрожает выживанию этих важных для человека видов промысловой рыбы.

Согласно оценке состояния морской территории Эстонии, опубликованной в марте 2024, зарастание прибрежного моря во многих местах замедлилось, и 15% нашего взморья находится в хорошем экологическом состоянии с точки зрения питательных веществ. По сравнению с оценкой, проведенной шесть лет назад, ситуация улучшилась, хотя эвтрофикация в целом по-прежнему остается главной проблемой. Только акватория Кассари-Мунаку находится в хорошем состоянии.

Помимо рыбного промысла, фауне рыб угрожают тюлени и рыбоядные птицы, которых становится все больше. Единственным исключением среди промысловых рыб является сельдь из Рижского залива, в то время как популяции кильки, лосося, окуня, камбалы, камбалы, трески, морской сельди и угря находятся в плохом состоянии.

В то время, как в целом в 2016-2021 гг. по вине человека Балтийское море пополнилось 13 новыми чужеродными видами, в Эстонии за это время обосновались бычок-цуцик и улитка Murchisonella sp.

Какие ограничения по ловле рыбы действуют этой зимой?

В декабре начался прием заявлений на выдачу рыболовной карты на 2025 год. Во всех внутренних водоемах снова разрешена ловля лосося и морской форели (кроме речной системы Пярну). Также во всех внутренних водоемах снова разрешена ловля чудского сига. При этом был веден запрет на ловлю сига в море вокруг острова Рухну на глубине менее 20 м.

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