В закон, освободивший лидера кемеровской группировки, будут внесены изменения

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс позволяет суду освободить иностранца от отбывания наказания при условии его депортации из Эстонии.

Первым, кто воспользовался этим, стал лидер кемеровской преступной группировки Вячеслав Гулевич (64 года). Осужденный на 12 лет криминальный авторитет должен был отбывать наказание до 2029 года. Однако в сентябре этого года Гулевич пересек Нарвский мост и направился в Россию как свободный человек. Суд Вирумаа и Тартуский окружной суд освободили его от наказания в связи с депортацией в Россию.

Еще быстрее удалось освободиться гражданину Турции Ягизу Билеру (26 лет), который руководил международным наркобизнесом, в котором участвовал также ютубер Карлос Колги. Летом один судья приговорил его к семи годам лишения свободы, однако осенью другой судья освободил Билера вместе с решением о его депортации из Эстонии. Билер уехал в Латвию.

Таким образом, по той же схеме из тюрем уже были освобождены и другие иностранные преступники, а в судах рассматриваются и другие подобные ходатайства.

Полиция и прокуратура считают начавшуюся в этом году практику быстрого освобождения иностранных преступников опасной. Государственный прокурор Райго Аас полагает, что такая судебная практика „побуждает иностранцев совершать в Эстонии опасные преступления, так как такие действия не ведут к серьезным последствиям для преступников“.

Министр юстиции Лийза Пакоста (Eesti 200) перед Рождеством представила правительству поправки к закону. Согласно предложению, суд перед принятием решения об освобождении иностранного преступника будет обязан выслушать мнение прокуратуры. В настоящее время у прокуратуры нет права голоса в таких делах.

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