ВИДЕО | В Пыхья-Таллинне произошел пожар в пятиэтажном жилом доме

По сообщению Спасательного департамента, вечером в столичном районе Копли на улице Уус-Малева произошло возгорание в квартире пятиэтажного жилого дома. По предварительной информации, в результате пожара пострадали люди, однако точные данные об их состоянии пока отсутствуют.