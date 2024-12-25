25.12.2024, 20:13
ВИДЕО | В Пыхья-Таллинне произошел пожар в пятиэтажном жилом доме(10)
В Таллинне на улице Уус-Малева в среду вечером произошел пожар в квартире жилого дома.
По сообщению Спасательного департамента, вечером в столичном районе Копли на улице Уус-Малева произошло возгорание в квартире пятиэтажного жилого дома. По предварительной информации, в результате пожара пострадали люди, однако точные данные об их состоянии пока отсутствуют.
Причина возгорания на данный момент еще неизвестна. На данный момент пожар ликвидирован.
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