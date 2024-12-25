ВИДЕО | В Пыхья-Таллинне пожар унес жизни двух человек, двое спасателей серьезно пострадали

25 декабря в 17:56 в Центр тревоги поступило сообщение о дыме в подъезде жилого дома на улице Малева в Пыхья-Таллинне. Прибывшие спасатели установили, что из окна квартиры на третьем этаже идет дым.

Спасатели, войдя в дом, сразу же приступили к эвакуации жителей верхних этажей, оказавшихся в ловушке из-за дыма. Одновременно часть команды вошла в квартиру, где произошел пожар. Внутри они обнаружили двух погибших. Из квартиры, расположенной этажом выше, был спасен один пострадавший.

Во время спасательных работ произошел взрыв дымовых газов, в результате чего пострадали четверо спасателей, двое из них серьезно. Тяжело раненых оперативно доставили в больницу.

Спасательный департамент уведомил родственников пострадавших и оказывает поддержку как семьям, так и коллегам спасателей. Причины пожара и произошедшего инцидента расследуются.