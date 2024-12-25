Недалеко от Кейла патруль полиции преследовал несовершеннолетнего дорожного хулигана

Как сообщил порталу Delfi читатель, он стал очевидцем того, как примерно в 13.30 в сторону Кейла направлялся автомобиль BMW черного цвета, который преследовали несколько полицейских автомобилей с мигалками.

„Сегодня около 13.30 на 21-м километре Таллиннской окружной дороги патруль полиции полиция подала знак остановки автомобилю BMW X5, превысившему скорость. Водитель проигнорировал знак остановки, уехал и создал опасную ситуацию, - подтвердил Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мартин Райд. - В преследовании участвовало несколько полицейских машин, и в конце концов полицейским удалось поймать водителя недалеко от Кейла в Карьякюла“.

За рулем BMW находился 17-летний юноша, хорошо знакомый полиции за нарушения, совершенные на дороге.

Точные обстоятельства происшествия выяснятся в ходе уголовного производства.