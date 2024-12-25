Авария электрокабеля между Эстонией и Финляндией: для энергоснабжения используют резервы

Причина отключения в настоящее время неизвестна. Системные операторы Эстонии и Финляндии, Elering и Fingrid, работают оперативно, чтобы как можно быстрее установить причину неисправности.

Электричество в данный момент не передается между Финляндией и Эстонией по подводному кабелю Estlink 2, пишет Yle.

Об этом также сообщает компания Fingrid, управляющая финскими электросетями. Начальник диспетчерской службы Арто Пахкин из Fingrid говорит, что причина неисправности сейчас выясняется.

– Возможность вандализма исключать нельзя. Однако мы рассматриваем ситуацию в целом и сообщим о причине неисправности, когда она станет известна, – говорит Пахкин.

Согласно Fingrid, соединение Estlink 2 было прервано в 12:26 в день Рождества. По данным компании, в момент отключения передача мощности составляла 658 МВт из Финляндии в Эстонию.

Премьер-министр Петтери Орпо (КП) прокомментировал ситуацию в X. По его словам, прерывание передачи не влияет на электроснабжение финнов.

– Даже в Рождество власти находятся в состоянии готовности и разбираются в ситуации, – пишет Орпо.

Энергоснабжение Эстонии остается стабильным. До конца завтрашнего дня Elering при необходимости будет использовать резервные мощности региона для компенсации электроэнергии, которая должна была поступать через EstLink 2. В случае, если устранение неисправности затянется, с послезавтрашнего дня поставки электроэнергии будут обеспечивать другие производственные мощности региона.

EstLink 2 включает в себя конвертерные станции в Эстонии и Финляндии, а также линию постоянного тока протяженностью более 170 километров. Из них около 12 километров проходят по территории Эстонии в виде наземного кабеля, примерно 147 километров проложены по дну Финского залива в виде подводного кабеля, а около 14 километров составляют воздушную линию на территории Финляндии.

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