С нового года в Эстонии начнется поэтапное повышение акцизов на алкоголь, табак и топливо

С учетом уже установленного повышения акциза, в 2025 и 2026 гг. акцизная ставка на табачные изделия возрастет на 10 %; в то же время, акцизная ставка на алкоголь в 2025 году увеличится на 5 %, в 2026 году – на 10 %. Согласно изменениям, акциз на алкоголь и табачные изделия также увеличится на 5 % в 2027 и 2028 гг. Согласно внесенной в ходе производства поправке, запланированное на июль следующего года дополнительное повышение акциза на алкоголь не состоится. Изменение поможет избежать увеличения приграничной торговли.

Акцизная ставка на не содержащий свинца бензин и иные облагаемые схожим акцизом виды топлива, в т. ч. на авиационное топливо, на протяжении следующих четырех лет будет ежегодно повышаться на 5 %. В 2025 году акциз повысится с 1 июля, а в 2026, 2027 и 2028 гг. – с 1 мая. Акцизная ставка на бензин не менялась в Эстонии с 2018 года.

Помимо этого, в ходе производства Рийгикогу решил упразднить исключение, ограничивающее деятельность целевого капитала в сфере физической культуры и спорта. В настоящий момент Культурный капитал Эстонии получает 3,5 % с поступлений акцизов на алкоголь и табак. 0,5 % при этом направляется напрямую на целевой капитал в сфере физической культуры и спорта. Поправка не повлияет на сумму, выделяемую Культурному капиталу Эстонии, но упразднит исключение, что позволит повысить правовую ясность финансирования целевых капиталов и гармонизировать финансирование. В дальнейшем все восемь целевых капиталов Культурного капитала Эстонии будут получать финансирование на основании единых принципов распределения.

За принятие закона проголосовали 57 членов Рийгикогу, против – 27.

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