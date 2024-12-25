Новости Эстонии
25.12.2024, 20:01

Провернувший самую большую авантюру года Кусти Сальм: сегодня мы должны сделать для обороны больше, чем вчера, только это имеет значение

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Ханно Певкур, Кусти Сальм, Андрус Мерило.
Ханно Певкур, Кусти Сальм, Андрус Мерило.
ФОТО: Elisabeth Viil | Delfi Meedia

Кусти Сальм, громко хлопнувший дверью, оставляя летом пост канцлера Министерства обороны, уверен, что нам еще долгие годы придется инвестировать в оборону, чтобы у России не появилось искушения предпринять какие-либо действия против Эстонии. Накануне нового года главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд встретился с Кусти Сальмом и взял у него интервью.

В уходящем году вам удалось провернуть самую большую авантюру в государственном секторе, поставив на карту собственную карьеру и финансирование безопасности Эстонии. Вы оказали давление на министра обороны Ханно Певкура и новое правительство, чтобы они выделили больше денег на безопасность. Речь шла, в частности, о 1,6 миллиарда евро. Так кто же больше тормозил инвестиции в безопасность Эстонии: комиссия Рийгикогу по государственной обороне или министр обороны вместе с правительством Каи Каллас?

Оглядываясь сегодня на уходящий год, я считаю важным, что новое правительство и премьер-министр сделали шаг вперед в области государственной обороны и приняли ряд серьезных решений. Теперь важно, чтобы эти решения были претворены в жизнь. Кая Каллас достойна похвалы за сильные и четкие внешнеполитические послания, и я думаю, что она сыграет решающую роль в том, чтобы Европа продолжала следовать прежним курсом.

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