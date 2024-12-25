Провернувший самую большую авантюру года Кусти Сальм: сегодня мы должны сделать для обороны больше, чем вчера, только это имеет значение

Оглядываясь сегодня на уходящий год, я считаю важным, что новое правительство и премьер-министр сделали шаг вперед в области государственной обороны и приняли ряд серьезных решений. Теперь важно, чтобы эти решения были претворены в жизнь. Кая Каллас достойна похвалы за сильные и четкие внешнеполитические послания, и я думаю, что она сыграет решающую роль в том, чтобы Европа продолжала следовать прежним курсом.