ЧП и криминал
25.12.2024, 13:49

Латвия передала Украине 612 машин, конфискованных у „пьяных водителей“

 
rus.delfi.lv
Проверка водителей на алкоголь в Латвии. Фото носит иллюстративный характер.
Проверка водителей на алкоголь в Латвии. Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: JANIS LAIZANS | REUTERS

Латвия передала Украине конфискованные у „пьяных водителей“ машины на общую сумму 2,25 млн евро. Об этом сообщает Служба государственных доходов (VID).

16 февраля 2023 года Сейм единогласно принял в срочном порядке поправки к Закону о поддержке украинского гражданского населения. Эти поправки позволяют передавать Украине автомобили, которые оказались в собственности латвийского государства.

В число таких машин входит транспорт, который был конфискован у водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Первые конфискованные автомобили были отправлены в Украину в марте 2023 года.

С момента вступления в силу вышеупомянутых изменений в закон правительство приняло несколько решений о передаче Украине конфискованных автомобилей. По данным VID, Украине было передано в общей сложности 612 автомобилей стоимостью, предварительно, 2,25 млн евро.

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