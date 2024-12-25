25.12.2024, 11:15
Синоптик Кайро Кийтсак: зима вновь покажет свой нрав уже в новом году
ФОТО: | Delfi Meedia
В первый день рождества погоду в Эстонии формирует юго-восточная периферия области пониженного атмосферного давления, смещающейся с Норвежского моря, сообщает издание Maaleht. Воздушная масса теплая и влажная.
Сегодня, 25 декабря, днем облачно, местами пройдет дождь. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-12, на островах и побережье до 18 м/с, вечером ветер ослабеет. Температура воздуха +1..+6 градусов.
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