Новости Эстонии
25.12.2024, 11:15

Синоптик Кайро Кийтсак: зима вновь покажет свой нрав уже в новом году

 
Зимний Тарту.
Зимний Тарту.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В первый день рождества погоду в Эстонии формирует юго-восточная периферия области пониженного атмосферного давления, смещающейся с Норвежского моря, сообщает издание Maaleht. Воздушная масса теплая и влажная.

Сегодня, 25 декабря, днем облачно, местами пройдет дождь. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-12, на островах и побережье до 18 м/с, вечером ветер ослабеет. Температура воздуха +1..+6 градусов.

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