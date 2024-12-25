В Эстонии изменят правила учета авто: удаление из регистра вырастет до 800 евро, „автохлам“ будут эвакуировать

Согласно закону, припаркованное на дороге общественного пользования транспортное средство можно будет эвакуировать, если у него отсутствует регистрационный знак, если оно не было зарегистрировано в течение более трех месяцев либо не является комплектным, т. е. если речь идет о т. н. автомобильном хламе. Кроме того, на государственных дорогах правом эвакуировать транспортное средство, помимо полиции и единицы местного самоуправления, будет наделен и Транспортный департамент.

С 2025 года записи транспортных средств в регистре автоматически приостанавливаться не будут. Цель – побудить владельца неиспользуемого транспортного средства решить, что с ним делать: осуществить отчуждение, свезти на свалку или временно удалить из регистра, чтобы в будущем вновь начать его использовать.

Закон позволит удалять из регистра транспортные средства, которые исчезли или которых больше не существует. В 2025 году за удаление такого транспортного средства из регистра государственная пошлина взиматься не будет; с 2026 года необходимо будет заплатить государственную пошлину в размере 15 евро. В 2025 и 2026 гг. таким образом из регистра можно будет удалять транспортные средства, учетная запись которых приостановлена; также можно будет удалять временно удаленные из регистра транспортные средства, не имевшие действующего технического осмотра в течение по меньшей мере двух лет. С 2027 года за удаление уничтоженного или пропавшего транспортного средства из регистра необходимо будет заплатить государственную пошлину в размере 800 евро. При передаче транспортного средства предприятию по переработке отходов транспортное средство удаляется из регистра бесплатно на основании свидетельства об уничтожении.

Инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон об отходах и, в связи с этим, в другие законы ( 461 SE ) связан с Законом о налоге на моторные транспортные средства, который в числе прочего облагает налогом транспортные средства с приостановленной учетной регистрационной записью. Согласно действующему регулированию, в определенных случаях такие транспортные средства не могут быть удалены из регистра.

Рийгикогу также дополнил Закон о налоге на моторные транспортные средства. Изменение уточняет порядок налогообложения транспортных средств, регистрационная запись которых была временно удалена либо приостановлена. К таким транспортным средствам до конца 2026 года будет применен переходный период, в течение которых они не будут облагаться налогом. Поправка уточняет, что при прекращении временного удаления или восстановлении регистрационной записи налог на моторные транспортные средства необходимо будет оплачивать со дня внесения транспортного средства в активную часть регистра дорожного движения и до конца года.

Закон также был дополнен положением, согласно которому с 2027 года от налога на моторные транспортные средства будут освобождаться временно удаленные из регистра транспортные средства. Это позволит освободить от налоговой нагрузки лиц, которые не используют транспортное средство в течение длительного времени, например, по причине его восстановления. При прекращении временного удаления налог необходимо будет уплатить за весь текущий год.

С 1 ноября 2026 года из регистра будут автоматически удаляться автомобили, чья регистрационная запись по состоянию на 1 июля того же года была приостановлена на протяжении более семи лет. Если владельцу известно местоположение транспортного средства, он должен провести его осмотр и застраховать его, временно удалить транспортное средство из регистра или передать его на утилизацию предприятию по переработке отходов. За невыполнение процедур предусмотрен денежный штраф.

Для упорядочивания регистра Транспортный департамент получит право временно удалять из регистра автомобиль, владелец которого умер более года тому назад или юридическое лицо-владелец которого было удалено из регистра более месяца тому назад. Ввиду того, что временно удаленный из регистра автомобиль считается незарегистрированным и его использование на дорогах запрещено, это должно мотивировать пользователей или владельцев автомобиля в скорейшем порядке привести учетные записи в регистре в надлежащее состояние.

Согласно закону, имеющие историческую ценность транспортные средства, произведенные более 30 лет тому назад, могут быть удалены из регистра на период продолжительностью до пяти лет, а старинные транспортные средства – на весь период признания транспортного средства старинным. Статус старинного транспортного средства необходимо продлевать каждые 12 лет. Транспортные средства, имеющие историческую ценность, должны содержаться в строении с покрытием, устойчивым к воде и осадкам, чтобы предотвратить воздействие на окружающую среду.

Отработавший ресурс автомобиль, удаленный из регистра дорожного движения, необходимо передать предприятию по переработке отходов, имеющему природоохранное разрешение и договор с производителем или объединением производителей.

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