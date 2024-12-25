ЧП и криминал
25.12.2024, 08:18

В Таллинне водитель врезался в фонарь, скорая доставила его в больницу

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Скорая помощь, фото иллюстративное.
Скорая помощь, фото иллюстративное.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

24 декабря в 16:41 в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие возле дома по адресу Пярнуское шоссе, 538a.

По информации полиции, 45-летний мужчина, управляя легковым автомобилем Audi A8, врезался в фонарный столб, расположенный на разделительной полосе. Водитель был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

  • Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

  • Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

  • Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

  • Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

  • Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

  • Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

  • Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.

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