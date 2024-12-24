Объединение Тойлаской и Йыхвиской волостей обойдется в 300 000 евро

Львиная доля средств пойдет на составление новых планировок, к которым добавятся разовые расходы примерно в 100 000 евро в связи с вероятным сокращением чиновников, сообщила

Вопрос о расходах в связи с сокращением чиновников с дублирующими функциями в объединенном самоуправлении пыталась поднять оппозиция в обеих волостях, которой возразили, что эти расходы будут разовыми, а в дальнейшем местные власти получат экономию за счет сокращенного бюрократического аппарата. Реальный размер сокращений выяснится после объединения волостей, которое будет завершено с муниципальными выборами осенью 2025 года.

В октябре RusDelfi писал, что старейшина Тойла Эве Эаст отметила, что, по сути, не было никаких серьезных проблем, которые необходимо было бы решить в ходе обсуждений, поскольку „муниципалитеты мыслят в одну сторону и видят сходную перспективу“.

На прошлой неделе, 8 и 10 октября, в Тойла и Йыхви прошли общественные обсуждения договора. На первом присутствовало около 40 человек, на втором — 50.

В процессе слияния еще необходимо провести референдум, который пройдет с 11 по 16 ноября онлайн и 14, 15 и 17 ноября в нынешних зданиях волостных управ.

„Результат референдума не является обязательным для волостного собрания, но члены комиссии могут принять его во внимание при принятии собственных решений“, - отметила Эаст.

Волостные собрания Тойла и Йыхви должны принять окончательное решение о слиянии таким образом, чтобы правительство республики могло подтвердить это не позднее, чем за 90 дней до местных выборов.

Анклавы шахтерского города

Особенностью слияния является тот факт, что внутри новой волости Йыхви остаются два района Кохтла-Ярве. Этими анклавами является Кукрузе площадью 1,5 квадратных километров и с населением в 452 жителя и поселок Ору площадью 1,2 квадратных километра с 980 жителями. Кроме того, внутри новой волости останутся Кохтла-Ярвеский Ахтме площадью 10,5 квадратных километров и с населением 15 563 человека и поселок Сомпа площадью 4,6 квадратных километров с населением 751 человек, который, помимо волости Йыхви, также граничит с волостью Алутагузе. Ни один из вышеупомянутых четырех районов территориально не граничит с Кохтла-Ярве.

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