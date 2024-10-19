Волость Тойла скоро исчезнет с карт Эстонии

„Насколько известно, в настоящее время переговоры о слиянии ведут только Йыхви и Тойла в Ида-Вирумаа“, - подтвердила Оливия Талусте, юрисконсульт отдела местных самоуправлений Министерства регионов и сельского хозяйства. „Слияние вступит в силу в день объявления результатов местных выборов“.