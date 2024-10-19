Новости Ида-Вирумаа
19.10.2024, 19:42

Волость Тойла скоро исчезнет с карт Эстонии

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Вид на здание управы Тойла
Вид на здание управы Тойла
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

Волости Тойла и Йыхви единственные в Эстонии перед выборами ведут переговоры о слиянии. В результате будет создано третье по величине самоуправление Ида-Вирумаа, внутри которого анклавами останутся два района Кохтла-Ярве, пишет Maaleht.

„Насколько известно, в настоящее время переговоры о слиянии ведут только Йыхви и Тойла в Ида-Вирумаа“, - подтвердила Оливия Талусте, юрисконсульт отдела местных самоуправлений Министерства регионов и сельского хозяйства. „Слияние вступит в силу в день объявления результатов местных выборов“.

Иными словами, 19 октября следующего года жители нынешних волостей Тойла и Йыхви изберут 21 члена в новое объединенное волостное собрание.

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