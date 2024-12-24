Начались школьные каникулы, и использование детьми девайсов растет. На что родителям нужно обратить особое внимание?

„Несмотря на то, что дети и подростки в Эстонии достаточно подкованы в цифровых технологиях, мошенники постоянно придумывают новые уловки. Поэтому даже самый осторожный и разумный ребенок может оказаться в ситуации, когда его телефонный счет внезапно вырастет“, сказала она.

Одна из насущных проблем – обмен кодами подтверждения. В то время как люди часто обсуждают защиту паролей и PIN-кодов, меньше известно об опасностях, связанных с кодами подтверждения, отправляемыми в виде SMS. Такие коды используются, например, для активации мобильных платежей. Конкретный пример: чтобы воспользоваться услугами Apple, достаточно добавить свой номер мобильного телефона в учетную запись сервиса и ввести код подтверждения, присланный в виде текстового сообщения для активации платежей.

„Мы слышали от клиентов, что мошенники пользуются этим, предварительно устанавливая доверительные отношения в чатах и обмениваясь номерами телефонов. Через некоторое время такой незнакомец просит переслать ему код подтверждения, который якобы случайно был отправлен не по адресу. В итоге мошенник получает возможность совершать платежи, которые включаются в выставляемый жертве счет за услуги мобильной связи. Поскольку дети могут не осознавать риск, родителям важно объяснить им, почему не следует сообщать чужим людям свой телефонный номер или полученные SMS-коды“, добавила Плооманн.

К счастью, все операторы предлагают ряд лимитных услуг, позволяющих справиться с нежелательно высокими счетами за телефон, но клиент должен подключить такую услугу отдельно. Также при помощи отдельной услуги можно сократить количество всевозможных сомнительных ссылок и фишинговых писем, которые остаются не меньшей проблемой.