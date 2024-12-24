Начались школьные каникулы, и использование детьми девайсов растет. На что родителям нужно обратить особое внимание?
Школьные каникулы – долгожданный отдых для учащихся, причем больше свободного времени для молодежи часто означает больше досуга со смартфоном или планшетом. Хотя смарт-устройства предлагают как развлекательные, так и образовательные возможности, в них также таятся опасности, от которых можно защититься при продуманном подходе. Руководитель подразделения частных клиентов Elisa Майлийз Плооманн выделяет два фактора риска, которые в последнее время приводили к резкому увеличению счетов за мобильную связь для детей.
„Несмотря на то, что дети и подростки в Эстонии достаточно подкованы в цифровых технологиях, мошенники постоянно придумывают новые уловки. Поэтому даже самый осторожный и разумный ребенок может оказаться в ситуации, когда его телефонный счет внезапно вырастет“, сказала она.
Одна из насущных проблем – обмен кодами подтверждения. В то время как люди часто обсуждают защиту паролей и PIN-кодов, меньше известно об опасностях, связанных с кодами подтверждения, отправляемыми в виде SMS. Такие коды используются, например, для активации мобильных платежей. Конкретный пример: чтобы воспользоваться услугами Apple, достаточно добавить свой номер мобильного телефона в учетную запись сервиса и ввести код подтверждения, присланный в виде текстового сообщения для активации платежей.
„Мы слышали от клиентов, что мошенники пользуются этим, предварительно устанавливая доверительные отношения в чатах и обмениваясь номерами телефонов. Через некоторое время такой незнакомец просит переслать ему код подтверждения, который якобы случайно был отправлен не по адресу. В итоге мошенник получает возможность совершать платежи, которые включаются в выставляемый жертве счет за услуги мобильной связи. Поскольку дети могут не осознавать риск, родителям важно объяснить им, почему не следует сообщать чужим людям свой телефонный номер или полученные SMS-коды“, добавила Плооманн.
К счастью, все операторы предлагают ряд лимитных услуг, позволяющих справиться с нежелательно высокими счетами за телефон, но клиент должен подключить такую услугу отдельно. Также при помощи отдельной услуги можно сократить количество всевозможных сомнительных ссылок и фишинговых писем, которые остаются не меньшей проблемой.
„Статистика Netivalvur показывает, что типичный клиент ежедневно видит до десятка ссылок и сайтов, используемых мошенниками для получения его персональных данных, заражения смарт-устройств вредоносными программами или активации платных услуг, увеличивающих счет за телефон. Хотя клиенты все чаще распознают факторы риска и далеко не каждая угроза превращается в реальный инцидент, все же важно защищать уязвимых пользователей, в том числе детей, которые только открывают для себя виртуальный мир, и пожилых людей, которые уже не могут или не хотят следить за всеми инновациями“, отметила она.
Нужно постоянно обсуждать эти вопросы в семье, поскольку обмен информацией с близкими людьми помогает защитить друг друга от опасности. „Смарт-устройства – естественная часть современной жизни, и мы не должны избегать говорить об этом. Открытое общение с ребенком и проявление интереса к его занятиям помогают предотвратить проблемы и создают атмосферу доверия, в которой ребенок смело рассказывает родителям о своих тревогах. Более того, вы всегда можете связаться с оператором, как только возникнет проблема, а не ждать, пока придет шокирующе огромный счет“, подчеркнула Плооманн.