Алар Карис убежден: войны в Эстонии не будет(29)
Подводя итоги уходящего 2024 года в интервью телеканалу ETV, глава государства заметил, что мы слишком много говорим о войне.
„Мы должны вкладывать средства и в то, и в другое. Сегодня мы уже приняли решения о необходимости увеличения расходов на оборону, и это мы сейчас делаем. На мой взгляд, общество также понимает, что в данный момент это важно. Но важно не для того, чтобы готовиться к войне, о которой мы, кстати, говорим слишком много. Это делается для того, чтобы предотвратить войну. Чтобы ни у кого не возникло мысли или желания прийти сюда с дурными намерениями. А не для того, чтобы если кто-то сюда придет, то только тогда мы бы показали. Это связано со страхом. И если слово „война“ часто употреблять, то оно неизбежно укореняется в сознании людей. А чувство страха, к сожалению, возникает очень легко.
Я недавно говорил с президентом Стуббом о Финляндии. У них схожая ситуация. Возник какой-то ложный страх, будто война вот-вот начнется. Но этого нет. Конечно, нужно инвестировать в оборону, но также необходимо вкладывать в культуру и образование. Однако ресурсов на все одинаково не хватает. Именно поэтому важно принимать мудрые решения, чтобы приоритеты и фокус были правильными и чтобы это понимало общество“, - сказал президент.
Он добавил, что уверен, что наша воля к обороне достаточно высокая. „Это показывают исследования. Но мы не хотим проверять это на практике. Мы не хотим тестировать 5-ю статью [договора НАТО] или проверять, убегут ли люди или возьмут в руки оружие и встанут на защиту. Мы этого не хотим, поэтому должны сделать все, чтобы никто сюда не пришел и чтобы даже мысли об этом не возникло“.
Для телеканала ETV Алара Кариса интервьюировала журналистка Катрин Вийрпалу. Текстовую версию беседы на эстонском языке опубликовал новостной портал ERR.ee.