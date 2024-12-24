Алар Карис убежден: войны в Эстонии не будет

„Мы должны вкладывать средства и в то, и в другое. Сегодня мы уже приняли решения о необходимости увеличения расходов на оборону, и это мы сейчас делаем. На мой взгляд, общество также понимает, что в данный момент это важно. Но важно не для того, чтобы готовиться к войне, о которой мы, кстати, говорим слишком много. Это делается для того, чтобы предотвратить войну. Чтобы ни у кого не возникло мысли или желания прийти сюда с дурными намерениями. А не для того, чтобы если кто-то сюда придет, то только тогда мы бы показали. Это связано со страхом. И если слово „война“ часто употреблять, то оно неизбежно укореняется в сознании людей. А чувство страха, к сожалению, возникает очень легко.