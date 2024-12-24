В Таллинне провозгласили Рождественский мир

Завтра, если будет угодно Богу, наступит милостивый день рождения Господа нашего и Искупителя. И поэтому пусть сейчас будет объявлен всеобщий рождественский мир, и пусть все заинтересованные лица будут призваны отмечать этот праздник с подобающим благочестием, а также в остальном вести себя спокойно и вежливо. Однако, кто пойдет против этого мира и нарушит мир Рождества незаконным или неподобающим поведением, тот подвергает себя тем самым отягчающим обстоятельствам и попадает под наказание, предписанное законом и постановлениями для каждого. И, наконец, пусть все население города пожелает радостного Рождества и рождественского мира, который продлится во всем городе до 13 января“.