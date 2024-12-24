В Таллинне провозгласили Рождественский мир(19)
В Рождественский сочельник председатель Таллиннского горсобрания Тоомас Круузимяги провозгласил Рождественский мир, традиционно прочитав историческое рождественское послание жителям города из окна Ратуши.
„Более трехсот шестидесяти лет назад на этой площади прозвучали следующие слова, которые будут повторены нашим детям и внукам в Эстонской Республике сегодня и во веки веков. Я объявляю рождественский мир словами королевы Кристины:
Завтра, если будет угодно Богу, наступит милостивый день рождения Господа нашего и Искупителя. И поэтому пусть сейчас будет объявлен всеобщий рождественский мир, и пусть все заинтересованные лица будут призваны отмечать этот праздник с подобающим благочестием, а также в остальном вести себя спокойно и вежливо. Однако, кто пойдет против этого мира и нарушит мир Рождества незаконным или неподобающим поведением, тот подвергает себя тем самым отягчающим обстоятельствам и попадает под наказание, предписанное законом и постановлениями для каждого. И, наконец, пусть все население города пожелает радостного Рождества и рождественского мира, который продлится во всем городе до 13 января“.
Начало традиции провозглашать наступление рождественского мира положила шведская королева Кристина в 1632-1654 годах. Традиция провозглашения Рождественского мира относится к XVII, когда Эстония, Финляндия и Швеция входили в состав единого правового государства.
Президент Эстонской Республики Леннарт Мери впервые провозгласил рождественский мир из окна Таллиннской ратуши в 1993 году. Начиная с 1995 года рождественский мир провозглашает мэр города.