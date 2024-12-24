Разочаровние в сочельник: автобус LuxExpress, который должен был везти людей из Риги в Таллинн, не пришел

Что произошло и почему людей не оповестили о том, что автобуса не будет, неизвестно, потому что на запрос от RusDelfi представитель LuxExpess ответил следующее: „Если вы имеется в виду сегодняшний рейс, то время изменилось с 11:00 на 12:30. Если новое время вас не устраивает, мы можем сделать возврат средств“.

К сожалению, люди, купившие билет на 11.00 продолжали надеяться и ждать автобус, не подозревая об изменившимся времени. Ни на сайте автобусной фирмы, ни в социальных сетях не было ни слова о том, что время выезда перенесено. На ФБ-страничке LuxExpress красуется только поздравление с наступающим Рождеством. Едва ли перенос рейса стал приятным сюрпризом для ожидавших поездки в Таллинн пассажиров.

Lux Express на момент выхода материала на уточняющие вопросы о том, почему люди ничего не знали об изменениях и что случилось с автобусом, который должен был по расписанию прибыть в 11.00, не ответил.

RusDelfi обратился к пресс-секретарю Lux Express Марлис Соометс, которая обещала выяснить, что произошло и прокомментировать в ближайшее время. Новость будет дополнена после того, как мы получим комментарий.

В праздники обещали работать в усиленном режиме

На сайте автобусного перевозчика однако обещано, что в рождественские праздники количество автобусов даже увеличат.

„Lux Express совершит до двадцати дополнительных поездок в период Рождества и Нового года, обслуживая несколько автобусов в самые популярные времена отправления. Также в расписании запланировано несколько изменений, которые позволят предлагать дополнительные рейсы в дни с повышенным спросом. Дополнительные рейсы предложим в понедельник 23 декабря и в четверг 26 декабря“.