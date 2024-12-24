24.12.2024, 11:11
Юри Ратас в Европарламенте борется за прекращение традиции перевода часов и планирует продолжить политическую карьеру в Эстонии(21)
ФОТО: | Delfi Meedia
Юри Ратас, работающий в Европарламенте, сам не признает, что исчез из поля зрения общественности и о его европейской деятельности мало что известно и не согласен с мнением, что эстонских политиков отправляют в Брюссель в качестве изгнанников или просто для того, чтобы заработать деньги.
Почему в эстонской политике возникла тенденция, когда политиков отправляют в Европейский парламент, чтобы они успокоились, ушли „на пенсию“ или не мешались под ногами? Лишь немногие поехали туда, чтобы что-то реально сделать.
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