Новости Эстонии
24.12.2024, 11:11

Юри Ратас в Европарламенте борется за прекращение традиции перевода часов и планирует продолжить политическую карьеру в Эстонии

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Несмотря на свою работу в качестве члена Европейского парламента, Юри Ратас также хочет баллотироваться на местных выборах в следующем году
Несмотря на свою работу в качестве члена Европейского парламента, Юри Ратас также хочет баллотироваться на местных выборах в следующем году
ФОТО: Erlend Štaub | Delfi Meedia

Юри Ратас, работающий в Европарламенте, сам не признает, что исчез из поля зрения общественности и о его европейской деятельности мало что известно и не согласен с мнением, что эстонских политиков отправляют в Брюссель в качестве изгнанников или просто для того, чтобы заработать деньги.

Почему в эстонской политике возникла тенденция, когда политиков отправляют в Европейский парламент, чтобы они успокоились, ушли „на пенсию“ или не мешались под ногами? Лишь немногие поехали туда, чтобы что-то реально сделать.

Европейский парламент является важным местом работы для политика, и я не согласен, что переход туда означает уход из эстонской политики. И в Брюсселе, и в Рийгикогу интенсивность работы во многом зависит от человека.

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