Юри Ратас в Европарламенте борется за прекращение традиции перевода часов и планирует продолжить политическую карьеру в Эстонии

Юри Ратас, работающий в Европарламенте, сам не признает, что исчез из поля зрения общественности и о его европейской деятельности мало что известно и не согласен с мнением, что эстонских политиков отправляют в Брюссель в качестве изгнанников или просто для того, чтобы заработать деньги.