ФОТО | В серьезном ДТП погиб двадцатилетний юноша

В понедельник вечером, в 22:30, в Центр тревоги поступило сообщение о столкновении двух автомобилей в деревне Херьява на 66-м километре дороги Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла.

По предварительным данным, столкнулись автомобиль BMW и фургон Mercedes-Benz. В результате аварии 20-летний мужчина, находившийся на пассажирском сиденье BMW, получил серьезные травмы и скончался на месте. За рулем BMW находился 18-летний юноша, которого на машине скорой помощи доставили в больницу.

„Управлял микроавтобусом Mercedes-Benz 36-летний мужчина, который, как установили полицейские, находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину осмотрели медики скорой помощи, и точный уровень его опьянения будет установлен в ходе экспертизы“, - рассказал оперативный дежурный Расмус Салуяэр.

Оба водителя имеют водительские права соответствующей категории. В момент аварии дорожное покрытие было мокрым, шел снег, видимость была плохой. Максимально разрешенная скорость движения на этом участке составляет 90 км/ч. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.

В этом году количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий превысило показатели предыдущих лет. „Алкоголь и вождение автомобиля несовместимы, такой шаг может стоить чьей-то жизни и здоровья. В этом году пьяные водители стали причиной почти сотни дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Не позволяйте пьяному человеку садиться ща руль, а если заметите на дороге автомобиль с подозрительной манерой вождения, обязательно позвоните по номеру 112“, - сказал Салуяэр.

„Сейчас праздничные дни, и люди часто путешествуют. Будьте осторожны на дорогах, планируйте на дорогу больше времени и считайтесь с другими участниками дорожного движения. Каждый может внести свой вклад в то, чтобы все люди благополучно добрались до места назначения“, - добавил лператеивный дежурный полиции.

В этом году в ДТП погибло 69 человек, в прошлом году - 59 человек