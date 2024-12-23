Спасательный департамент желает спокойных праздников и напоминает: безопасность начинается с простых вещей

Многие семьи готовят вкусные праздничные блюда, и на кухне всегда много работы. При этом важно помнить, что хотя аппетитная еда долго готовится на плите или в духовке, внимательный повар всегда использует таймер или остается на кухне, чтобы следить, чтобы ничего не подгорело.

Поскольку на кухне всегда сочетаются высокие температуры и легко воспламеняющиеся жиры, нужно быть особенно осторожным. Обязательно держите под рукой первичные средства для тушения огня, такие как огнетушащие коврики или огнетушители, которые помогут безопасно потушить пламя, если оно возникло от жира. Главное помнить, что горящий жир нельзя тушить водой — она только усилит огонь, разлетевшись по кухне.

Но безопасность важна не только на кухне. При использовании свечей убедитесь, что они надежно установлены вдали от легковоспламеняющихся материалов, и, как всегда с открытым огнем, не оставляйте их без присмотра.

При украшении елки Спасательный департамент рекомендует отказаться от настоящих свечей — они могут быть ненадежными, и риск происшествий слишком велик. Лучше используйте электрические огоньки, но и их не стоит оставлять без присмотра.

В холодное время года, когда вы используете печь, плиту или камин, позаботьтесь о том, чтобы рядом не было горючих материалов, а огонь не остался без контроля. Также убедитесь, что датчики дыма и угарного газа в вашем доме работают исправно. Соблюдая правила безопасности, можно предотвратить многие несчастные случаи. Если же что-то пошло не так, и нужна срочная помощь, не стесняйтесь звонить по номеру 112!

Соблюдая эти простые рекомендации, каждый из нас может сделать Рождество безопасным и приятным:

• Проверьте, чтобы ваши датчики дыма и угарного газа были чистыми и в рабочем состоянии. Работоспособность можно проверить нажатием на тестовую кнопку.

• Пища готовится сама, но чтобы избежать подгорания, следите за процессом.

• При украшении елки используйте электрические свечи, а не настоящие, и проверяйте их на исправность. Не оставляйте их горящими на ночь.