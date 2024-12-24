Министр социальной защиты: чиновник подготовил некачественный анализ по вопросам семейных пособий

Анализ пособий по уходу за детьми и семейных выплат должен был быть завершен в ноябре текущего года, однако подготовка окончательного отчета была отложена до весны, так как министерство ищет нового руководителя проекта. Министр социальной защиты Сигне Рийсало пояснила, что работа, выполненная для финального отчета, не соответствовала ожидаемому качеству.

На заседании комитета возникли вопросы о том, сколько средств было потрачено на подготовку отчета, кто его подготовил и что пошло не так. Рийсало уточнила, что исследования были заказаны университетам или исследовательским компаниям, и претензий к ним нет. Претензии возникли к работе чиновника министерства, который должен был составить комплексный анализ, выделить проблемы и предложить рекомендации по политике. Однако, по мнению министра, эта работа была выполнена некачественно. Финансовые расходы, по словам Рийсало, соответствовали обычной зарплате чиновника.