24.12.2024, 08:00
Министр социальной защиты: чиновник подготовил некачественный анализ по вопросам семейных пособий(27)
Чиновник подал в отставку
ФОТО: | Delfi Meedia
На заседании Социального комитета Рийгикогу 9 декабря было сообщено, что комплексный анализ пособий по уходу за детьми и семейных выплат будет отложен до весны. Министр социальной защиты Сигне Рийсало (RE) пояснила, что чиновник министерства выполнил свою работу некачественно. На сегодняшний день этот чиновник покинул свою должность.
Анализ пособий по уходу за детьми и семейных выплат должен был быть завершен в ноябре текущего года, однако подготовка окончательного отчета была отложена до весны, так как министерство ищет нового руководителя проекта. Министр социальной защиты Сигне Рийсало пояснила, что работа, выполненная для финального отчета, не соответствовала ожидаемому качеству.
Уже подписаны?