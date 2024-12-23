ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР | Сколько стоит рождественский стол в разных магазинах: где можно сэкономить?

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Праздничный помощник Delfi Ärileht поможет вам совершать более разумные покупки и покажет, что порой цены на один и тот же товар могут значительно различаться в наших розничных сетях. На Рождество часто покупают больше товаров сразу, поэтому разумно будет еще раз проверить свои любимые продукты — возможно, вам удастся сэкономить.
В следующие дни жители Эстонии будут покупать в больших количествах лучшие продукты, и если у вас ещё не сделаны покупки, подумайте, стоит ли приобретать любимые товары именно там, где вы привыкли, или лучше посетить магазин другой сети, который окажется по пути.
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