ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР | Сколько стоит рождественский стол в разных магазинах: где можно сэкономить?

В следующие дни жители Эстонии будут покупать в больших количествах лучшие продукты, и если у вас ещё не сделаны покупки, подумайте, стоит ли приобретать любимые товары именно там, где вы привыкли, или лучше посетить магазин другой сети, который окажется по пути.

Иногда удивительно, как сильно могут различаться цены между сетями — в некоторых случаях они отличаются на несколько центов, а в других стоит потратить время и пройтись по нескольким магазинам, чтобы сэкономить. Мы вместе с партнёром Bebo.ee составили список популярных рождественских товаров и выяснили, кто предлагает их по самой низкой цене. Bebo.ee предназначен для тех потребителей, которые хотят быть умными и находить лучшие предложения. На этот раз мы не стали делать выбор за вас, а оставили возможность самостоятельно углубиться в интересующие вас данные о ценах. Цены зафиксированы на 20 декабря.