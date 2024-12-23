ФОТО | Предновогодняя суматоха: парковки торговых центров забиты автомобилями

Сегодня стоит запастись терпением: предстоит успеть приобрести последние подарки и продукты для праздничного стола. Кроме того, может потребоваться время, чтобы найти подходящее парковочное место, так как их, судя по фотографиям, немного.

Для экономики Эстонии предпраздничная активность играет важную роль. Традиционно в декабре люди увеличивают расходы на еду и подарки. По словам главного экономиста банка Luminor Ленно Уускюла, статистика и данные торговых сетей подтверждают: „В декабре у эстонцев холодильник забит едой, а в продуктовую корзину попадает в несколько раз больше товаров, связанных с подарками, — это игры, игрушки, косметика, книги и товары для дома“. Полную версию материала на эстонском языке можно найти здесь.

В то же время экономическая ситуация создает значительное давление на жителей Эстонии. Согласно исследованию Swedbank, около трети жителей планируют потратить на рождественские подарки от 100 до 200 евро, однако более половины отмечают финансовое напряжение в праздничный период.

„Наибольшие суммы на подарки ожидаемо планируют семьи с более чем четырьмя членами, особенно если в семье есть дети, ведь они получают наибольшую радость от Деда Мороза. Также расходы на подарки растут с увеличением дохода: жители с чистым доходом менее 550 евро обычно тратят менее 50 евро, тогда как те, чей доход превышает 1500 евро, чаще выделяют 100–200 евро“, — пояснил Тармо Улла, руководитель отдела розничных банковских услуг Swedbank.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить