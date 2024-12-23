Миллион евро с неба: 24-летний мужчина выиграл крупнейшую сумму в жизни
20 декабря счастливчик из Эстонии сорвал крупнейший приз года на игровом портале Optibet — главный выигрыш „Охоты за миллионом“ в размере 1 000 000 евро.
В рамках кампании „Охота за миллионом“ игроки зарабатывали билеты, играя в онлайн-казино, из которых каждый месяц отбирались финалисты, получавшие место в финальном розыгрыше миллиона евро.
Главный приз достался 24-летнему эстонцу, который обеспечил себе место в финале еще в июне.
Хотя он оказался одним из 19 финалистов и был близок к победе, крупный выигрыш стал для молодого человека настоящим сюрпризом.
Руководитель бренда Optibet Eesti Анника Паюпуу поздравила победителя: „Я очень рада за него, особенно приятно, что он планирует инвестировать выигранную сумму, а не тратить её сразу. Ещё раз поздравляем от всей команды!“ Этот выигрыш стал крупнейшим на Optibet в этом году.
Компания поддерживает связь с победителем и предоставляет необходимую консультацию и помощь, чтобы справиться с этим жизненным переломным моментом.