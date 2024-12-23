Пьяный молодой человек напал на охранника, который не пустил его в бар

Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, в ночь на 21 декабря на улице Кюйни в Тарту произошел конфликт, в ходе которого пьяные 39-летний и 42-летний мужчины напали на охранника. Полиция задержала нападавших. Точные обстоятельства инцидента полиция установит в ходе уголовного производства.

Также в ночь на 21 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на улице Рюйтли в Тарту пьяный 17-летний молодой человек напал на охранника, который не разрешил ему войти в бар по чужому документу. Прибывшие на место стражи порядка отвезли пьяного молодого человека домой и передали его родителям. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.