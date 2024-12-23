ФОТО | Машина всмятку, животное погибло. В Ида-Вирумаа автомобиль сбил лося(7)
В минувшую пятницу в Ида-Вирумаа автомобиль наехал на лося, в результате чего животное погибло.
В пятницу, 20 декабря, в 17:50 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в поселке Вяйке-Пунгерья в волости Алутагузе автомобиль наехал на лося.
Находившиеся в машине люди не пострадали. Спасатели устранили опасность возгорания автомобиля и регулировали движение на месте происшествия. К сожалению, в результате случившегося лось скончался, а транспортное средство стало непригодным для эксплуатации.
С наступлением холодов количество столкновений с дикими животными увеличивается почти на 60%. По словам руководителя отдела предотвращения убытков Эстонского союза страховых обществ Юлли Рейметс, риск наезда на диких животных особенно возрастает, когда температура воздуха опускается ниже нуля и выпадает снег. „После долгой теплой осени с наступлением более холодной погоды поведение и пищевые предпочтения косуль и лосей меняются. Например, зимой косули собираются в стада, и в одной группе может быть до десятка животных. Если где-либо на обочине дороги наблюдается движение, водителям следует быть особенно внимательными. Возможно, к дороге идет больше животных, чем кажется на первый взгляд“, — сказала Рейметс.
Что делать, если вы сбили дикое животное?
Остановитесь, включите аварийные огни и наденьте жилет безопасности при выходе из автомобиля.
Даже если удар был несильный, остановите автомобиль и осмотрите повреждения, чтобы избежать ситуации, когда повреждение обнаружатся позже. В этом случае уже невозможно определить, был ли нанесен ущерб в результате столкновения с диким животным или иным объектом.
Зафиксируйте происшествие – сделайте фотографии на месте происшествия (например, на мобильный телефон). Если есть свидетели, запишите и их показания.
Сделайте все возможное, чтобы предотвратить дальнейший ущерб. После происшествия повреждения транспортное средство может быть использовано только в том случае, если водитель транспортного средства убедился, что транспортное средство находится в состоянии, соответствующем техническим требованиям для дальнейшей эксплуатации – не подтекают масло, топливо или охлаждающая жидкость, а тормоза, фары, шины и т.д. находятся в рабочем состоянии.
Если в результате происшествия пострадали люди, незамедлительно позвоните по номеру экстренной помощи 112.
О погибшем или раненом животном сообщите по номеру 1247 (бесплатно).