ФОТО | Машина всмятку, животное погибло. В Ида-Вирумаа автомобиль сбил лося

С наступлением холодов количество столкновений с дикими животными увеличивается почти на 60%. По словам руководителя отдела предотвращения убытков Эстонского союза страховых обществ Юлли Рейметс, риск наезда на диких животных особенно возрастает, когда температура воздуха опускается ниже нуля и выпадает снег. „После долгой теплой осени с наступлением более холодной погоды поведение и пищевые предпочтения косуль и лосей меняются. Например, зимой косули собираются в стада, и в одной группе может быть до десятка животных. Если где-либо на обочине дороги наблюдается движение, водителям следует быть особенно внимательными. Возможно, к дороге идет больше животных, чем кажется на первый взгляд“, — сказала Рейметс.