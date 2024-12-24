Министерства: за счет имеющихся близ Палдиски гнейсов можно пока не разрабатывать новые известняковые карьеры

Благодаря гнейсу, извлеченному из недр земли при строительстве водонакопителя в Палдиски, открытие новых известняковых карьеров в Харьюском уезде можно будет отложить как минимум на семь лет, считают в Министерстве регионального развития и сельского хозяйства и в Министерстве климата, пишет издание Delfi Forte.