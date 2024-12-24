Новости Эстонии
24.12.2024, 15:03

Министерства: за счет имеющихся близ Палдиски гнейсов можно пока не разрабатывать новые известняковые карьеры

 
Образцы гнейса, залежи которого имеются близ Палдиски.
Образцы гнейса, залежи которого имеются близ Палдиски.
ФОТО: Paldiski Energiasalv

Благодаря гнейсу, извлеченному из недр земли при строительстве водонакопителя в Палдиски, открытие новых известняковых карьеров в Харьюском уезде можно будет отложить как минимум на семь лет, считают в Министерстве регионального развития и сельского хозяйства и в Министерстве климата, пишет издание Delfi Forte.

Харри Куйвкаэв, курирующий в Министерстве климата сферу строительных полезных ископаемых, и Агнес Лихтса, советник отдела пространственного планирования Министерств регионального развития и сельского хозяйства, сообщили изданию Delfi Forte, что в ходе строительства первого этапа водонакопителя в Палдиски можно будет извлечь около 15 миллионов тонн материала, пригодного для производства щебня (гнейс — древняя видоизмененная горная порода, в строительстве гнейсы применяются в виде щебня и облицовочного камня — прим. перев.)

Как показал анализ надежности поставок используемых в строительстве полезных ископаемых, в Харьюском уезде потребность в качественном строительном известняке составляет в среднем 2,1 миллиона тонн в год. Таким образом, благодаря строительству водонакопителя в Палдиски за счет альтернативного материала надежность поставок строительных полезных ископаемых будет обеспечена на семь лет.

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