Министерства: за счет имеющихся близ Палдиски гнейсов можно пока не разрабатывать новые известняковые карьеры
Благодаря гнейсу, извлеченному из недр земли при строительстве водонакопителя в Палдиски, открытие новых известняковых карьеров в Харьюском уезде можно будет отложить как минимум на семь лет, считают в Министерстве регионального развития и сельского хозяйства и в Министерстве климата, пишет издание Delfi Forte.
Харри Куйвкаэв, курирующий в Министерстве климата сферу строительных полезных ископаемых, и Агнес Лихтса, советник отдела пространственного планирования Министерств регионального развития и сельского хозяйства, сообщили изданию Delfi Forte, что в ходе строительства первого этапа водонакопителя в Палдиски можно будет извлечь около 15 миллионов тонн материала, пригодного для производства щебня (гнейс — древняя видоизмененная горная порода, в строительстве гнейсы применяются в виде щебня и облицовочного камня — прим. перев.)