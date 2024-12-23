Эстонский писатель прекратил сотрудничество с EKA. „Это больше не тот вуз, в котором я бы хотел работать“
Писатель Сасс Хенно, преподававший в Эстонской художественной академии (EKA) предмет „творческое письмо“ (creative writing), прекращает сотрудничество с вузом.
Писатель Сасс Хенно, сообщив, что отказывается читать в EKA лекции по созданию творческого текста, которые должны были начаться в январе, пояснил, что занял позицию в поддержку Израиля после совершенного 7 октября палестинскими боевиками нападения на участников музыкального фестиваля. „Если кто-то думает, что я являюсь иступленным фанатом еврейской культуры, то это не так. Мне претит религиозное обрезание мальчиков, которое является непристойным и наносящим телесный вред насилием над младенцем, которому не место в XXI веке, и все религиозные практики, когда родители заставляют своих отпрысков жениться на тех, кого они не любят, - многие из этих еврейских практик очень неприятны для такого борца за свободу воли, как я, - но в этом конфликте но я занял твердую позицию. У евреев есть право жить так, чтобы они могли спокойно посещать музыкальные фестивали. Куда им идти? В море? В этих дебатах все, кто думает, что еврейское государство не должно существовать — находятся по другую сторону“, - написал Сасс Хенно.
Эстонская художественная академия прекратила сотрудничество с израильским университетом
Как писало на прошлой неделе издание Eesti Ekspress, руководитель учебной программы Эстонской художественной академии сообщил студентам, что вторая часть мастер-класса ассоциированного профессора израильского колледжа „Шенкар“ Джонатана Вентуры, который должен был пройти в феврале, отменяется, так как EKA решила прекратить сотрудничество со всеми израильскими университетам.
Ректор EKA Мати Калм отрицательно ответил на вопрос, готов ли вуз рассмотреть предложение о сотрудничестве с каким-нибудь израильским университетом, если такое поступит.
„Нам представляется более разумным пока отказаться от этой идеи. Израильские учебные заведения, с которыми мы переписывались по этому вопросу, выразили понимание. Израильские университеты знают о наших настроениях, поэтому для них это не стало сюрпризом. Большинство художественных университетов в Европе поступили так же“, - сказал Калм.