Эстонский писатель прекратил сотрудничество с EKA. „Это больше не тот вуз, в котором я бы хотел работать“

Писатель Сасс Хенно, сообщив, что отказывается читать в EKA лекции по созданию творческого текста, которые должны были начаться в январе, пояснил, что занял позицию в поддержку Израиля после совершенного 7 октября палестинскими боевиками нападения на участников музыкального фестиваля. „Если кто-то думает, что я являюсь иступленным фанатом еврейской культуры, то это не так. Мне претит религиозное обрезание мальчиков, которое является непристойным и наносящим телесный вред насилием над младенцем, которому не место в XXI веке, и все религиозные практики, когда родители заставляют своих отпрысков жениться на тех, кого они не любят, - многие из этих еврейских практик очень неприятны для такого борца за свободу воли, как я, - но в этом конфликте но я занял твердую позицию. У евреев есть право жить так, чтобы они могли спокойно посещать музыкальные фестивали. Куда им идти? В море? В этих дебатах все, кто думает, что еврейское государство не должно существовать — находятся по другую сторону“, - написал Сасс Хенно.