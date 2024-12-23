Более половины жителей Эстонии планируют потратить на рождественский ужин до 100 евро(39)
Согласно заказанному банком Citadele исследованию, самым распространенным бюджетом для праздничного ужина среди жителей Эстонии являются 51–100 евро. Тем не менее, по сравнению с прошлым Рождеством, в этом году заметно больше людей планируют отмечать праздничным столом, так как в прошлом многие отказывались от этого. Самые дорогие рождественские столы в странах Балтии накрывают в Литве.
Руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен отметила, что что аналогичное исследование проводилось и в прошлом году, и тогда около четверти респондентов (23%) заявили, что вообще не планируют праздновать Рождество и тратить на это деньги. В этом году данный показатель значительно снизился и составил 10%. „Прошлое Рождество стало непростым временем для кошельков многих жителей Эстонии из-за высокого уровня Euribor, растущих цен, расходов на электричество и другие нужды. И хотя цены на продукты с тех пор выросли еще больше, приятно видеть, что в этом году больше людей могут позволить себе праздничный рождественский стол“, - сказала Хакиайнен.
Исследование показало, что наиболее популярный бюджет для рождественского стола – 51–100 евро, его планируют придерживаться 33% опрошенных. Еще 22% намерены уложиться в 50 евро, а 26% рассчитывают потратить 101–200 евро. Бюджет в диапазоне 200–300 евро запланировали 7% жителей Эстонии.
В сравнении с другими странами Балтии, стоимость рождественского стола жителей Эстонии остается в среднем диапазоне. Уложиться в 100 евро планируют 55% эстонцев, тогда как в Латвии этот показатель составляет 67%, а в Литве – 54%. Однако среди литовцев больше тех, кто готов выделить на праздничный стол больше денег.
„Логично, что люди с более высокими доходами выделяют на праздничный стол больше средств. Например, при ежемесячной зарплате, превышающей 2000 евро, уже есть немало людей (5%), чей бюджет составляет 300–400 евро, – пояснила Хакиайнен. – Также видно, что бюджет увеличивается у тех, у кого большая семья и больше детей. Например, среди домохозяйств из пяти и более человек доля тех, кто намерен уложиться в 100 евро, снижается до 37%“.
Марина Хакиайнен подчеркнула, что, безусловно, существуют способы снизить расходы на рождественский ужин: „Например, можно попросить каждого гостя принести что-то к праздничному столу. Для украшения стола совсем не обязательно покупать декорации в магазине – красивые еловые ветки, шишки и другие природные украшения выглядят не менее эффектно“.