Более половины жителей Эстонии планируют потратить на рождественский ужин до 100 евро

Руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен отметила, что что аналогичное исследование проводилось и в прошлом году, и тогда около четверти респондентов (23%) заявили, что вообще не планируют праздновать Рождество и тратить на это деньги. В этом году данный показатель значительно снизился и составил 10%. „Прошлое Рождество стало непростым временем для кошельков многих жителей Эстонии из-за высокого уровня Euribor, растущих цен, расходов на электричество и другие нужды. И хотя цены на продукты с тех пор выросли еще больше, приятно видеть, что в этом году больше людей могут позволить себе праздничный рождественский стол“, - сказала Хакиайнен.

Исследование показало, что наиболее популярный бюджет для рождественского стола – 51–100 евро, его планируют придерживаться 33% опрошенных. Еще 22% намерены уложиться в 50 евро, а 26% рассчитывают потратить 101–200 евро. Бюджет в диапазоне 200–300 евро запланировали 7% жителей Эстонии.

В сравнении с другими странами Балтии, стоимость рождественского стола жителей Эстонии остается в среднем диапазоне. Уложиться в 100 евро планируют 55% эстонцев, тогда как в Латвии этот показатель составляет 67%, а в Литве – 54%. Однако среди литовцев больше тех, кто готов выделить на праздничный стол больше денег.

„Логично, что люди с более высокими доходами выделяют на праздничный стол больше средств. Например, при ежемесячной зарплате, превышающей 2000 евро, уже есть немало людей (5%), чей бюджет составляет 300–400 евро, – пояснила Хакиайнен. – Также видно, что бюджет увеличивается у тех, у кого большая семья и больше детей. Например, среди домохозяйств из пяти и более человек доля тех, кто намерен уложиться в 100 евро, снижается до 37%“.