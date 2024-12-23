За сутки на пешеходных переходах сбили четырех человек

В воскресенье, 22 декабря, в 12:45 произошла авария на 20-м км шоссе Таллинн-Пярну-Икла в волости Сауэ в Харьюмаа, где 36-летний мужчина на грузовом автомобиле Peugeot Partner врезался в дорожное ограждение, а затем съехал с дороги. Находившийся в грузовике на пассажирском сиденье семилетний мальчик был доставлен в больницу.

В 15:19 произошла авария в Таллинне возле Суур-Сыямяэ, 4, когда 12-летняя девочка, переходившая дорогу на красный свет на регулируемом светофором пешеходном переходе, получила удар от грузовика Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял 41-летний мужчина. Пешехода доставили в больницу.

В 17:20 поступило сообщение об аварии возле Теллискиви, 22 в Таллинне, где 40-летняя женщина на легковом автомобиле Mercedes-Benz E220D 4Matic Allterrain при совершении поворота налево сбила 41-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и имел признаки алкогольного опьянения. Пешехода доставили в больницу.

В 17:31 произошла авария на шоссе Ярвекюла, 77 в Кохтла-Ярве, где 22-летний мужчина на автомобиле Ford Focus сбил 18-летнего мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Пешехода доставили в больницу.

В 19:20 произошла авария на улице Пикк в Тарту, где 27-летний мужчина на легковом автомобиле Audi A6 сбил 32-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в больницу.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.