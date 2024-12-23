Лайфхак в преддверии праздников: пять способов сэкономить на продуктах

Перед походом в магазин продумайте, где выгоднее купить необходимые продукты. Потратьте немного времени на изучение акций и скидок, чтобы лучше спланировать свои покупки. Клиентские карты магазинов и накопленные за год бонусы могут существенно сократить расходы. Если у ваших друзей или близких день рождения в декабре, можно одолжить их карту клиента, чтобы воспользоваться праздничными скидками.

Обычно готовить еду самостоятельно дешевле, чем покупать готовые блюда. Однако, если блюдо сложное и требует множества ингредиентов, возможно, выгоднее будет заказать его готовым, чтобы избежать лишних трат на компоненты (например, соусы), которые могут остаться невостребованными.

Если друзья или семья собираются у вас, не стесняйтесь предложить гостям принести что-то с собой, например, напитки, десерты или фрукты. Это позволит не потратить лишнего на застолье, да и гостям не придётся ломать голову над гостинцами.

Хозяйки часто переживают, что еды будет мало, и готовят с избытком. Да, неспешное доедание салатов первого января уже стало традицией, но подумайте о том, сколько еды остаётся несъеденной. Постарайтесь найти компромисс: приготовьте больше только тех блюд, которые точно будут съедены, или которые можно заморозить. Такой подход не только сэкономит деньги, но и убережёт вас от переедания.

Если вы принимаете гостей, составьте меню заранее. Запишите его до мельчайших деталей, в том числе и ингредиенты. Это не только позволит сократить траты, но и сделает процесс подготовки к праздникам более спокойным. Окиньте меню критическим взглядом: всё ли действительно необходимо? Возможно, можно сократить количество блюд или заменить сложные рецепты более доступными и лёгкими в приготовлении вариантами.

Для начала определите комфортный для вас бюджет на праздничные застолья и походы в гости. Разделите его на категории — например, на угощение дома, гостинцы для друзей и неожиданные траты.

Планирование — в целом полезная привычка, которая помогает эффективнее распоряжаться финансовыми ресурсами. Однако в праздники без планирования совсем не обойтись — если не продумать расходы заранее, то есть риск подорвать бюджет на несколько месяцев вперёд.

Перед тем, как отправиться в магазин, полезно также провести ревизию запасов дома. Возможно, у вас уже есть крупы, приправы, консервы или замороженные продукты, которые вы захотите использовать.

Старайтесь не отклоняться от составленного списка покупок. Помните - чем больше времени вы проводите в магазине, тем выше риск спонтанных покупок. Лучше всего ходить в магазин в одиночку и не на голодный желудок, так меньше вероятность купить что-то лишнее. При покупке товаров со скидкой обязательно обращайте внимание на срок годности, а скоропортящиеся продукты лучше покупать небольшими порциями. После оплаты покупок старайтесь сразу же проверять чек – разобраться с ошибкой на месте гораздо проще, чем потом возвращаться в магазин.

3. Минимизируйте дополнительные расходы и наценки

Берите с собой достаточно пакетов из дома – не тратьте на них лишние деньги. Кроме того, это еще и экологично. Также не забывайте и о сопутствующих расходах - поездки в дальние супермаркеты на авто – это расходы на бензин; доставка продуктов, даже бесплатная – это услуга, стоимость которой уже заложена в цену товаров, а продукты в маленьком магазинчике у дома часто стоят значительно дороже, чем в супермаркете большой торговой сети. Все эти мелочи незаметно складываются в существенные суммы.

4. Используйте продукты с умом

Если, несмотря на все усилия по планированию, после праздников осталось много еды, постарайтесь использовать ее с умом. Оставшиеся в процессе приготовления блюд продукты можно сразу же заморозить – лишние овощи и мясо позже можно использовать для супов, пасты или рагу, а недоеденные закуски — в качестве ингредиентов для новых блюд. Помимо экономии, это и просто более ответственный подход по отношению к еде.

5. Создавайте атмосферу без лишних трат

Праздники — это не только изобильный стол, но и уютная атмосфера и время, проведенное в кругу близких. Украсьте дом свечами, гирляндами или игрушками, сделанными своими руками. Включите любимую музыку, поиграйте во что-то всей семьей или устройте вечер воспоминаний с совместным рассматриваением фотографий. Такая атмосфера стоит гораздо больше, чем дорогие угощения, и запомнится всем надолго.

Следуя этим советам, вы сможете избежать лишних трат на праздничные застолья, сохранив при этом качество и атмосферу праздника в это волшебное время.

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