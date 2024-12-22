Катар пригрозил не поставлять газ в Европу из-за правил ЕС

Катар может прекратить поставлять в Европу сжиженный природный газ (СПГ), если страны ЕС оштрафуют эмират за нарушение прав человека или вред природе. Об этом министр энергетики Катара и глава компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил в интервью британской газете Financial Times (FT), опубликованном в воскресенье, 22 декабря.

Новая директива ЕС

Недовольство Дохи вызвала Директива ЕС №2024/1760 о комплексной проверке корпоративной устойчивости. Согласно информации на сайте Еврокомиссии, она вступила в силу в июле 2024 года. Ее цель - „содействие устойчивому и ответственному корпоративному поведению в деятельности компаний и их глобальных цепочках создания стоимости“.

Как пишет FT, директива CSDDD обязывает страны ЕС выставлять компаниям штрафы до 5% от их годового дохода по всему миру, если те не соблюдают требования ЕС по выбросам углерода, правам человека и трудовым правам.

Аль-Кааби: „Не соглашусь, чтобы нас штрафовали“

„Если суть в том, что я потеряю 5% от своего дохода, отправившись в Европу, я не пойду в Европу... Я не блефую, - сказал аль-Кааби. - 5% от дохода Qatar Energy означают 5% от дохода государства Катар. Это деньги народа... поэтому я не могу потерять такие деньги - и никто не согласится потерять такие деньги“.

„Я не соглашусь, чтобы нас штрафовали, - добавил глава Qatar Energy. - Я прекращу поставки газа в Европу“. „Если бы они сказали, что штраф составляет 5% от дохода, полученного по этому контракту, по которому мы продаем в Европу, я бы сказал: „Хорошо, мне нужно это оценить, имеет ли это смысл“, - продолжил министр. - Но если вы хотите добраться до моего общего дохода, то, увольте, это не имеет никакого смысла“.