ФОТО | Возле торгового центра Ülemiste 12-летняя девочка попала под машину
Сегодня днем 12-летняя девочка попала под машину возле столичного торгового центра Ülemiste.
В воскресенье, 22 декабря, в 15:20 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Суур-Сыямяэ теэ в Таллинне, где 41-летний мужчина на автомобиле Mercedes-Benz сбил 12-летнюю девочку, переходившую дорогу. В результате аварии ребенок получил травмы и был доставлен в больницу на машине скорой помощи.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил, что авария произошла на пешеходном переходе со светофором, и, по предварительной информации, для автомобиля горел зеленый свет.
Сегодня чуть ранее недалеко от Сауэ в аварии пострадал еще один ребенок. В 12:45 на 19-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошло дорожно-транспортное происшествие, когда 36-летний мужчина на автомобиле Peugeot Partner врезался в дорожное ограждение, а затем съехал с дороги.
В результате аварии пострадал семилетний ребенок. Его доставили в больницу на машине скорой помощи.
Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.
Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.
Как обеспечить безопасность за рулем?
Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.
Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.
Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.
Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.
Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.
Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.
Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.