ФОТО | Возле торгового центра Ülemiste 12-летняя девочка попала под машину

В воскресенье, 22 декабря, в 15:20 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Суур-Сыямяэ теэ в Таллинне, где 41-летний мужчина на автомобиле Mercedes-Benz сбил 12-летнюю девочку, переходившую дорогу. В результате аварии ребенок получил травмы и был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил, что авария произошла на пешеходном переходе со светофором, и, по предварительной информации, для автомобиля горел зеленый свет.

Сегодня чуть ранее недалеко от Сауэ в аварии пострадал еще один ребенок. В 12:45 на 19-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошло дорожно-транспортное происшествие, когда 36-летний мужчина на автомобиле Peugeot Partner врезался в дорожное ограждение, а затем съехал с дороги.

В результате аварии пострадал семилетний ребенок. Его доставили в больницу на машине скорой помощи.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?