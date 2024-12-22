В аварии на шоссе Таллинн-Пярну пострадал семилетний ребенок
Сегодня недалеко от Сауэ в аварии пострадал семилетний ребенок.
В воскресенье, 22 декбря, в 12:45 на 19-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошло дорожно-транспортное происшествие, когда 36-летний мужчина на автомобиле Peugeot Partner врезался в дорожное ограждение, а затем съехал с дороги.
В результате аварии пострадал семилетний ребенок. Его доставили в больницу на машине скорой помощи.
Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.
Водите аккуратно
Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.
Как обеспечить безопасность за рулем?
Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.
Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.
Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.
Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.
Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.
Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.
Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.
Недавний опрос, проведенный исследовательской фирмой Norstat, показал, что шесть из десяти водителей не обновляли свои знания о правилах дорожного движения в течение последних пяти лет. При этом большинство людей считает, что регулярное напоминание о правилах дорожного движения необходимо: три четверти респондентов полагают, что это следует делать хотя бы раз в пять лет.