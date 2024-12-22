ЧП и криминал
22.12.2024, 16:13

В аварии на шоссе Таллинн-Пярну пострадал семилетний ребенок

 
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Mari Luud | Õhtuleht

Сегодня недалеко от Сауэ в аварии пострадал семилетний ребенок.

В воскресенье, 22 декбря, в 12:45 на 19-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошло дорожно-транспортное происшествие, когда 36-летний мужчина на автомобиле Peugeot Partner врезался в дорожное ограждение, а затем съехал с дороги.

В результате аварии пострадал семилетний ребенок. Его доставили в больницу на машине скорой помощи.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Водите аккуратно

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

  • Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

  • Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

  • Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

  • Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

  • Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

  • Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

  • Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.

Недавний опрос, проведенный исследовательской фирмой Norstat, показал, что шесть из десяти водителей не обновляли свои знания о правилах дорожного движения в течение последних пяти лет. При этом большинство людей считает, что регулярное напоминание о правилах дорожного движения необходимо: три четверти респондентов полагают, что это следует делать хотя бы раз в пять лет.

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