Какую работу можно найти без знания эстонского языка? Отвечает специалист по карьере(16)
RusDelfi пообщались с HR менеджером и карьерным консультантом Нелей Корнфельд и обсудили те проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются жители Эстонии при поиске работы, и, в частности, проблему необходимости знания эстонского языка для трудоустройства.
Если говорить про специальности, на которых не так сильно требуется язык, то, по словам специалиста, это не только IT, но и в принципе, все те профессии, которые не подразумевают взаимодействие с большим количеством людей.
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„Это могут быть какие-то технические, медицинские специальности. Например, возьмем зубного техника. Если он найдет себе зубного врача, который с ним общается по-английски, например, или по-русски, он сможет спокойно делать протезы. В общем, это касается квалифицированного персонала, где не затронута сфера общения, то есть, по сути, любой бэк-офис.
Я работала в банковской сфере, и там было очень много иностранцев, которые не говорили на эстонском. Они прекрасно работали на английском. У меня бывают часто такие ситуации, что ко мне приходят клиенты с запросом устроиться на работу и мы составляем карьерный план. Недавно ко мне обратилась девушка, она хотела устроиться на позицию HR. Она сразу сказала, что ей надо подтянуть эстонский. Я спрашиваю, а с английским что? Она говорит, что ничего. Но если у вас один русский, как можно что-то найти? Нужно владеть либо одним языком, либо другим“.
По словам карьерного консультанта, даже немецкий язык не играет сейчас большой роли при трудоустройстве, а вот со знанием английского и наличием технической специальности вам цены не будет на рынке труда. Более того, изнутри ситуация выглядит прямо противоположно - людям тяжело найти работу, а рекрутерам тяжело найти подходящих людей и закрыть вакансии.
„Я могу прямо сейчас написать объявление о вакансиях, которые нужны моим клиентам, у меня будет куча заявлений, а по факту взять на работу будет некого. А из тех, кто подходит, то человек передумывает договор подписывать, то он выпивает и забывает на работу выйти, то еще что-нибудь“, - сказала Неля Корнфельд.
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