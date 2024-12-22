Какую работу можно найти без знания эстонского языка? Отвечает специалист по карьере

Если говорить про специальности, на которых не так сильно требуется язык, то, по словам специалиста, это не только IT, но и в принципе, все те профессии, которые не подразумевают взаимодействие с большим количеством людей.

„Это могут быть какие-то технические, медицинские специальности. Например, возьмем зубного техника. Если он найдет себе зубного врача, который с ним общается по-английски, например, или по-русски, он сможет спокойно делать протезы. В общем, это касается квалифицированного персонала, где не затронута сфера общения, то есть, по сути, любой бэк-офис.

Я работала в банковской сфере, и там было очень много иностранцев, которые не говорили на эстонском. Они прекрасно работали на английском. У меня бывают часто такие ситуации, что ко мне приходят клиенты с запросом устроиться на работу и мы составляем карьерный план. Недавно ко мне обратилась девушка, она хотела устроиться на позицию HR. Она сразу сказала, что ей надо подтянуть эстонский. Я спрашиваю, а с английским что? Она говорит, что ничего. Но если у вас один русский, как можно что-то найти? Нужно владеть либо одним языком, либо другим“.

По словам карьерного консультанта, даже немецкий язык не играет сейчас большой роли при трудоустройстве, а вот со знанием английского и наличием технической специальности вам цены не будет на рынке труда. Более того, изнутри ситуация выглядит прямо противоположно - людям тяжело найти работу, а рекрутерам тяжело найти подходящих людей и закрыть вакансии.

„Я могу прямо сейчас написать объявление о вакансиях, которые нужны моим клиентам, у меня будет куча заявлений, а по факту взять на работу будет некого. А из тех, кто подходит, то человек передумывает договор подписывать, то он выпивает и забывает на работу выйти, то еще что-нибудь“, - сказала Неля Корнфельд.

Полную статью о проблемах на рынке труда в Эстонии читайте ЗДЕСЬ.

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