США могут объявить о выходе из Всемирной организации здравоохранения в первый день президентства Трампа
Команда избранного президента США Дональда Трампа настаивает на скорейшем выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как сообщает Meduza со ссылкой на Financial Times, в окружении Трампа планируют объявить о выходе в день его инаугурации 20 января.
Эксперты, говорившие с изданием Financial Times, назвали план выхода США из организации „катастрофическим“ для мирового здравоохранения. США являются крупнейшим донором ВОЗ; в последние годы Вашингтон обеспечивал около 16% ее финансирования.
Бывший координатор по борьбе с коронавирусом в администрации Джо Байдена Ашиш Джа рассказал FT, что часть команды избранного президента США хотела лишь реформировать ВОЗ под контролем Вашингтона, но сторонники полного разрыва связей с организацией оказались влиятельнее.
Трамп во время своего первого срока летом 2020 года уже запускал процесс по выходу США из ВОЗ. Тогда он обвинял организацию в обслуживании интересов Китая и в отсутствии надлежащих мер из-за распространения коронавируса. Официально США должны были покинуть организацию в июле 2021 года, однако Джо Байден отменил указ Трампа в первый день своего президентства.
Как мы писали ранее, в США коллегия выборщиков отдала избранному президенту Дональду Трампу все голоса, полученные им при предварительном подсчете 5 ноября, сообщила американская медиакомпания CNN утром в среду, 18 декабря. Окончательный результат совпал с итогами голосования: Трамп и избранный вице-президент Джеймс Ди Вэнс получили 312 голосов, а их соперники - вице-президент Камала Харрис и губернатор Миннесоты Тим Уолц - 226. Для избрания необходимо не менее 270 голосов.
При этом согласно опросам, поддержка обоих кандидатов на протяжение всей гонки была примерно одинакова - американское обшество разделилось на две части, одна из которых поддерживает республиканца Трампа и недолюбливает Харрис, а вторая наоборот, видит лучшим кандидатом на пост президента представителя Демократической партии. Инаугурация нового президента состоится 20 января 2025 года на территории Капитолия.