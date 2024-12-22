США могут объявить о выходе из Всемирной организации здравоохранения в первый день президентства Трампа

Эксперты, говорившие с изданием Financial Times, назвали план выхода США из организации „катастрофическим“ для мирового здравоохранения. США являются крупнейшим донором ВОЗ; в последние годы Вашингтон обеспечивал около 16% ее финансирования.

Бывший координатор по борьбе с коронавирусом в администрации Джо Байдена Ашиш Джа рассказал FT, что часть команды избранного президента США хотела лишь реформировать ВОЗ под контролем Вашингтона, но сторонники полного разрыва связей с организацией оказались влиятельнее.

Трамп во время своего первого срока летом 2020 года уже запускал процесс по выходу США из ВОЗ. Тогда он обвинял организацию в обслуживании интересов Китая и в отсутствии надлежащих мер из-за распространения коронавируса. Официально США должны были покинуть организацию в июле 2021 года, однако Джо Байден отменил указ Трампа в первый день своего президентства.

Как мы писали ранее, в США коллегия выборщиков отдала избранному президенту Дональду Трампу все голоса, полученные им при предварительном подсчете 5 ноября, сообщила американская медиакомпания CNN утром в среду, 18 декабря. Окончательный результат совпал с итогами голосования: Трамп и избранный вице-президент Джеймс Ди Вэнс получили 312 голосов, а их соперники - вице-президент Камала Харрис и губернатор Миннесоты Тим Уолц - 226. Для избрания необходимо не менее 270 голосов.

При этом согласно опросам, поддержка обоих кандидатов на протяжение всей гонки была примерно одинакова - американское обшество разделилось на две части, одна из которых поддерживает республиканца Трампа и недолюбливает Харрис, а вторая наоборот, видит лучшим кандидатом на пост президента представителя Демократической партии. Инаугурация нового президента состоится 20 января 2025 года на территории Капитолия.

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