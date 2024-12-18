Коллегия выборщиков отдала Трампу все полученные им голоса

В США коллегия выборщиков отдала избранному президенту Дональду Трампу все голоса, полученные им при предварительном подсчете 5 ноября, сообщила американская медиакомпания CNN утром в среду, 18 декабря. Окончательный результат совпал с итогами голосования: Трамп и избранный вице-президент Джеймс Ди Вэнс получили 312 голосов, а их соперники - вице-президент Камала Харрис и губернатор Миннесоты Тим Уолц - 226. Для избрания необходимо не менее 270 голосов.

В сообщении отмечается, что в соответствии с процедурой Харрис должна до 25 декабря получить комплект документов с результатами голосования выборщиков.

При этом согласно опросам, поддержка обоих кандидатов на протяжение всей гонки была примерно одинакова - американское обшество разделилось на две части, одна из которых поддерживает республиканца Трампа и недолюбливает Харрис, а вторая наоборот, видит лучшим кандидатом на пост президента представителя Демократической партии. Инаугурация нового президента состоится 20 января 2025 года на территории Капитолия.

Избранный президент США Дональд Трамп уже сделал первые назначения в своей администрации, поставив на ключевые посты преданных людей. Так, первый высокий пост в администрации Трампа займет 67-летняя Сьюзан Уайлс, политический консультант и стратег из Флориды, пользующаяся высоким авторитетом в партии и являющаяся одним из двух менеджеров успешной избирательной кампании Трампа. Уайлс станет главой администрации Белого дома - первой женщиной на этом посту. Член Палаты представителей от Нью-Йорка Элиз Стефаник приняла предложение стать постоянным представителем США при ООН, а Стивен Миллер, бывший спичрайтер и старший советник Трампа во время его первого срока, на этот раз назначен замглавы администрации по политическим вопросам.

При этом бывший постпред США при ООН Никки Хейли и Майк Помпео, занимавший посты директора ЦРУ и госсекретаря во время первого срока Трампа, остались без должностей.

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