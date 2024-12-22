Сирье Потисепп: всего за несколько лет продукты питания в Эстонии выросли на 40%

Всего за несколько лет продукты питания в Эстонии выросли на 40% и сейчас не наблюдается ни одного фактора, который мог бы стабилизировать цены на продукты питания. Помимо роста цен на энергоносители и сырье, цены тянет вверх и растущее налоговое бремя: вступающий в силу в следующем налог с оборота в размере 24% станет самым высоким применяемым к продуктами питания в Европе после Дании.

Правда заключается в том, цены на продукты питания уже превысили предел терпимости для многих домохозяйств. Производители продуктов питания снизили отпускные цены на продукцию, на которую временно снизились сырьевые цены, но, к сожалению, это не всегда отражается на конечной стоимости продукции. Поэтому мы не уверены, что исключение в ставке налога с оборота для продуктов питания способно снизить цены на продукты питания в такой же степени.

Производители продуктов питания, безусловно, не против мер, которые действительно снизят цены на продукты питания. Высокие цены на продукты питания в Эстонии вызывают серьезную обеспокоенность. В то же время очевидно, что исключение по налогу с оборота на продукты питания создаст дефицит государственного бюджета, и нельзя быть столь наивными, чтобы полагать, что этот дефицит не будет залатан за счет повышения других налогов или введения новых. Пищевая промышленность — один из немногих секторов, на который оказывают влияние все налоговые повышения как напрямую, так и косвенно через потребителя. Поэтому, если за счет снижения налога с оборота окажутся повышены другие налоги, то это все равно приведет к росту цен на продукты питания.

Конкурентоспособность эстонской пищевой промышленности и так низкая по сравнению с другими странами, и мы видим серьезный риск того, что дефицит бюджета, вызванный возможным налоговым исключением, покроют за счет новых налогов, что еще больше ухудшит конкурентоспособность наших предприятий.