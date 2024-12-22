ФОТО | В столкновении трех авто погиб молодой человек, еще двое в больнице. Один из водителей был пьян

В субботу, 21 декабря, в 20:00 в волости Сауэ на 23-м километре шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средства. В результате аварии один человек погиб, еще несколько получили травмы.

Комментирует оперативный дежурный Ляэне-Харьюского отделения полиции Катре Ульп:

По предварительной информации, сначала между собой столкнулись легковые автомобили BMW и Subaru. BMW двигался из Хаапсалу в сторону Таллина, а Subaru — в сторону Хаапсалу. Затем в одну из машин врезался направлявшийся в сторону Хаапсалу автомобиль Audi.

В момент аварии в BMW находилось три человека. 18-летний молодой человек, сидевший на переднем пассажирском сиденье, получил в результате аварии настолько серьезные травмы, что скончался на месте происшествия. 22-летнего водителя и находившийся на заднем сиденье 18-летнего молодого человека скорая помощь доставила в больницу.

За рулем Subaru находился 30-летний мужчина, он находился в машине один. На месте происшествия сотрудники полиции по результатам предварительного освидетельствования установили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Скорая помощь доставила водителя в больницу и экспертиза установит точную степень его опьянения.

За рулем Audi находился 27-летний мужчина, который также находился в машине один. Медики осмотрели мужчину на месте и травм не обнаружили.

Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в этом году выше, чем за последние четыре года, и, к сожалению, за последние недели в результате дорожно-транспортных происшествий погибло несколько человек. Приближаются праздники, и все больше людей садятся за руль, в связи с чем призываю всех ездить спокойно, не спешить и считаться с остальными. Никто из нас не хочет столкнуться на дороге с пьяным водителем, ведь это может стоить нам жизни и здоровья. В этом году пьяные водители стали причиной почти сотни дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди.

Вмешайтесь и позвоните по номеру 112, если вы видите, как пьяный человек садится за руль, или заметили в потоке машин машину с подозрительным стилем вождения. В этом году в дорожно-транспортных происшествиях погибло 68 человек по сравнению с 59 людьми в прошлом году.