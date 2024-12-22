Пропавший в Локса мужчина найден мертвым

Отмечалось, что он ушел из дома попечения в Локса или поздно вечером в пятницу, 20 декабря, или рано утром в субботу, 21 декабря. Мобильного телефона у пропавшего с собой не было, связаться с ним было невозможно.

Полиция проверила адреса, где мог бы находиться мужчина, а также побеседовала с персоналом дома попечения, чтобы собрать дополнительную информацию о возможных вариантах его передвижения. Полицейские проверили окрестности Локса и Кехра, но, к сожалению, на тот момент безрезультатно.

Утром в воскресенье, 22 декабря, полиция сообщила, что случайный прохожий обнаружил в городе Локса тело пропавшего. Оснований подозревать насильственную смерть нет.