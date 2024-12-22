ЧП и криминал
22.12.2024, 11:00

Пропавший в Локса мужчина найден мертвым

 
Автомобиль полиции. Фото носит иллюстративный характер
Автомобиль полиции. Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

В субботу, 21 декабря, полиция просила помощи в установлении местонахождения 65-летнего мужчины, который ушел от дома попечения в Локса и не вернулся.

Отмечалось, что он ушел из дома попечения в Локса или поздно вечером в пятницу, 20 декабря, или рано утром в субботу, 21 декабря. Мобильного телефона у пропавшего с собой не было, связаться с ним было невозможно.

Полиция проверила адреса, где мог бы находиться мужчина, а также побеседовала с персоналом дома попечения, чтобы собрать дополнительную информацию о возможных вариантах его передвижения. Полицейские проверили окрестности Локса и Кехра, но, к сожалению, на тот момент безрезультатно.

Утром в воскресенье, 22 декабря, полиция сообщила, что случайный прохожий обнаружил в городе Локса тело пропавшего. Оснований подозревать насильственную смерть нет.

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