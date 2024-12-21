Коллапс на погранпункте Койдула. Россия принимает граждан РФ и Беларуси в приоритетном порядке

Ситуацию на погранпереходе Койдула прокомментировал Бальдур Пилден, оперативный руководитель Лыунаской префектуры. По его словам, разговоры о закрытии границы не соответствуют действительности.

„Сегодня на пограничном переходе Койдула в очереди стояло 100-200 человек, максимально 300 человек одновременно. Они хотели пересечь границу с Россией, но российская сторона принимает людей очень медленно. Это создало ситуацию, когда люди находятся между двумя пограничными пунктами в ожидании возможности въехать в Россию.

На территории между двумя пограничными пунктами нет хороших условий для длительного ожидания, например, там нет возможности воспользоваться туалетом. Поэтому мы не пускаем на мост одновременно много людей, потому что они могут там часами ожидать въезда в Россию. Мы следим за ситуацией и понемногу пропускаем людей.

Пара десятков граждан Евросоюза вернулись в Эстонию с российского погранперехода - они несколько часов прождали на российской стороне за воротами погранперехода, но там им сообщили, что надежды на быстрое пересечение нет. Пересекшие границу рассказали нам, что Россия принимает граждан России и Беларуси в приоритетном порядке. Всех граждан Евросоюза оставляют ждать за пределами пункта пересечения границы, а в случае пропуска их направляют на дополнительную проверку, что еще больше замедляет пересечение границы.

Поскольку пересечение границы происходит очень медленно, некоторые люди отказались от этого и направились обратно к последнему вечернему поезду. На данный момент в очереди для пересечения границы стоят около 150 человек“, - сказал оперативный руководитель Лыунаской префектуры.

Люди в очереди на погранпереходе:

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