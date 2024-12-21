Экономика
21.12.2024, 15:55

Налоговая выгода в конце года: работодатели выплачивают вторую зарплату в декабре

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В следующем году ставка подоходного налога увеличивается с 20% до 22%.
В следующем году ставка подоходного налога увеличивается с 20% до 22%.
ФОТО: VictorPol | Shutterstock

Некоторые компании, которые обычно выплачивают зарплату в начале месяца, в этом декабре сделают сотрудникам еще один перевод в конце месяца, пишет dv.ee.

Причина второй выплаты заключается в повышении подоходного налога на 2% с 1 января, объяснил партнер EY Eesti и налоговый юрист Ранно Тингас. Если выплатить декабрьскую зарплату в декабре, а не в январе, сотрудник получит немного больше, чем получил бы в январе.

„Если день выплаты зарплаты обычно приходится на конец месяца, как, например, в EY, то ничего не изменится“, — отметил он. „Но в некоторых компаниях, где зарплата выплачивается в начале месяца, действительно рассматривают возможность выплатить зарплату в конце декабря“.

Таким образом, с декабрьской зарплаты сотрудника удерживается 20% подоходного налога вместо 22%, которые вступят в силу в новом году.

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Изменятся ставки подоходного налога

С 2025 года подоходный налог для юридических и физических лиц вырастет до 22 процентов. Налог на авансовый доход банков вырастет до 18 процентов.

Расчет не облагаемого налогом дохода в 2025 году не изменится. С 2026 года в отношении всех налогоплательщиков – физических лиц будет применяться универсальный не облагаемый налогом минимум в размере 700 евро в месяц. Не облагаемый налогом доход пенсионеров в 2025 году установлен на уровне 776 евро в месяц независимо от величины дохода.

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