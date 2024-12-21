21.12.2024, 14:47
ФОТО | На перекрестке Хобуяама в центре Таллинна столкнулись легковушка и трамвай, пострадали три человека(11)
В субботу около 13:50 произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля Toyota перекрестке Хобуяама, на площади Виру в центре Таллинна. В автомобиле были трое человек, которые пострадали.
Полиция сообщила, что за рулем Toyota находился трезвый 30-летний мужчина, который получил незначительные травмы, и медики на месте происшествия оказали ему первую помощь. Он добавил, что на заднем сиденье автомобиля находились 22-летний мужчина и 21-летняя женщина, которые пострадали в результате аварии и были доставлены в больницу на машине скорой помощи.
Точные обстоятельства ДТП еще выясняются.