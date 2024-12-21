Новости Эстонии
21.12.2024, 15:39

DELFI В БРЮССЕЛЕ | Мирного Рождества! Но, ради всего святого, не рождественского мира. Орбан привел Зеленского в бешенство

 
Кристен Михал: что бы ни случилось, мы должны приложить больше усилий
Снова здравствуйте и auf Wiedersehen! Кристен Михал встретился с Олафом Шольцем в Берлине сразу после своего визита в Брюссель. В следующий раз в столице Германии его может ждать уже новый федеральный канцлер.
Снова здравствуйте и auf Wiedersehen! Кристен Михал встретился с Олафом Шольцем в Берлине сразу после своего визита в Брюссель. В следующий раз в столице Германии его может ждать уже новый федеральный канцлер.
ФОТО: Annegret Hilse | REUTERS/Scanpix

Записки с саммита стран ЕС. На Западе идет дуэль между „хорошим“ и „плохим“ миром в войне в Украине. Из того, что слышно в Брюсселе, можно сделать противоречивые выводы.

Что произошло? Европейские лидеры собрались впервые после того, как стало ясно, что Дональд Трамп будет руководить США в течение следующих четырех лет. Зато не настолько ясно, кто будет руководить Европой.

Взгляд с позиции Эстонии. Вызывает беспокойство. В Европе понимают, что преждевременного мира в Украине быть не должно. Реализуется ли это понимание на практике - другой вопрос. Хорошая новость заключается в том, что теперь за столом самых могущественных европейских лидеров сидят и два эстонца.

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