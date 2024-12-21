DELFI В БРЮССЕЛЕ | Мирного Рождества! Но, ради всего святого, не рождественского мира. Орбан привел Зеленского в бешенство

21.12.2024, 15:39
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Кристен Михал: что бы ни случилось, мы должны приложить больше усилий
ФОТО: | REUTERS/Scanpix
Записки с саммита стран ЕС. На Западе идет дуэль между „хорошим“ и „плохим“ миром в войне в Украине. Из того, что слышно в Брюсселе, можно сделать противоречивые выводы.
Что произошло? Европейские лидеры собрались впервые после того, как стало ясно, что Дональд Трамп будет руководить США в течение следующих четырех лет. Зато не настолько ясно, кто будет руководить Европой.
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