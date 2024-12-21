DELFI В БРЮССЕЛЕ | Мирного Рождества! Но, ради всего святого, не рождественского мира. Орбан привел Зеленского в бешенство

Что произошло? Европейские лидеры собрались впервые после того, как стало ясно, что Дональд Трамп будет руководить США в течение следующих четырех лет. Зато не настолько ясно, кто будет руководить Европой.

Взгляд с позиции Эстонии. Вызывает беспокойство. В Европе понимают, что преждевременного мира в Украине быть не должно. Реализуется ли это понимание на практике - другой вопрос. Хорошая новость заключается в том, что теперь за столом самых могущественных европейских лидеров сидят и два эстонца.