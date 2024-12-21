Акциз вырастет на 10%. Михал: мы не намерены повторять ошибки „алкогольной политики Осиновского“

„При установлении более высокого акциза на алкоголь очень важно следить за уровнем акциза в Латвии. По имеющейся информации, Латвия повысит акциз на алкоголь на 10% в 2026 году, так что разница в наших ставках останется практически такой же, и риск приграничной торговли не увеличится“, – сказал в интервью на Радио 4 премьер-министр Кристен Михал, комментируя решение о повышении акцизов на алкоголь, табак и бензин в период до 2028 года.

„Что касается остальных сфер – мы также следим за тем, что если риск приграничной торговли растет, мы уменьшаем темп повышения акцизов. А если такого риска нет, то ранее запланированные повышения остаются в силе, поскольку многие из этих повышений или, как их называют, „налоговых лестниц“ были уже согласованы раньше“, – отметил он.

„Цель акцизной политики – не удешевление алкоголя, а разумное регулирование его потребления через акцизную политику, направленное на его постепенное снижение. Я полностью согласен с тем, что так называемая в народе „алкогольная политика Осиновского“ привела лишь к оттоку налоговых поступлений в Латвию, и мы не намерены повторять эту ошибку“, – сказал Михал.

Акцизы вырастут на 10%

Как ранее писал Delfi, помимо уже утвержденного законодательно повышения акцизов на алкоголь и табачные изделия в январе 2025 и 2026 годов, акцизные ставки дополнительно увеличатся на 5% в июле 2025 года и в январе 2026 года – в итоге за эти годы акцизы вырастут на 10%. В 2027 и 2028 годах акциз на алкоголь и табачные изделия увеличится на 5%.

Акциз на пиво увеличится к 1 июля 2025 года до 37 центов, а акциз на крепкий алкоголь – до 4,36 евро за пол-литра. Например, если сейчас бутылка пива (5%) стоит 1,50 евро, то с лета 2025 года, с учетом повышения налога на добавленную стоимость, новая цена составит 1,57 евро. Если пол-литровая бутылка водки сейчас стоит 9 евро, то новая цена будет 9,66 евро.

Потребление алкоголя в Европе является самым высоким среди регионов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а в Эстонии оно выше, чем в среднем по Европе. Если в 2019 году среднее потребление чистого алкоголя на человека в возрасте 15 лет и старше составляло 10,4 литра, то в 2022 году - 11,2 литра. В 2023 году потребление снизилось из-за снижения покупательской способности и изменения потребительского поведения, обусловленных экономическим спадом, на 2,7% до 10,9 литра. Однако отмечается, что рано говорить о том, будет ли это снижение устойчивым.

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