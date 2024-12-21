Певкур в Ираке: турбулентность на Ближнем Востоке влияет и на безопасность Европы

„Последние события в Сирии оказывают влияние на ситуацию с безопасностью как в данном регионе, так и в Европе. Мы видим, что, хотя прежние векторы влияния изменились, амбиции России в регионе никуда не исчезли, и она старается сохранить свое присутствие. Также различные террористические группы остаются активными. В следующем году союзникам совместно с государствами региона предстоит решить, каким будет наш общий вклад в борьбу с угрозами, исходящими с Ближнего Востока, и в обеспечение безопасности“, — заявил министр обороны Ханно Певкур.

Операция Inherent Resolve в настоящее время является крупнейшей военной миссией Эстонии за рубежом, в которой участвуют 110 военнослужащих Сил обороны Эстонии. Соединенные Штаты заявили о планах пересмотреть фокус и задачи операции, сосредоточив внимание на Сирии. Эстония планирует завершить свое участие в операции в значительной степени к сентябрю 2025 года.

„Эстонские военнослужащие — высокие профессионалы, и руководство операции высоко оценивает деятельность наших военных советников и пехотной роты“, — отметил министр обороны.

Контингент Сил обороны Эстонии участвует в операции Inherent Resolve с апреля 2023 года, предоставляя военных советников, пехотную роту и подразделение обеспечения. Военными советниками выступают штабные офицеры и унтер-офицеры, чья задача — консультировать штабы и командиров местных сил безопасности на тактическом и оперативном уровнях.

Пехотная рота, сформированная на базе Скаутского батальона, выполняет задачи по обеспечению близкой охраны и личной безопасности во время визитов, перемещений за пределами базы и встреч, круглосуточной охране авиабазы в Эрбиле, а также по выполнению задач быстрого реагирования.

Цель операции Inherent Resolve под руководством Соединенных Штатов — консультирование и поддержка местных сил безопасности Ирака в создании эффективной системы обороны, чтобы они могли самостоятельно подавлять исламские экстремистские группировки и обеспечивать мир и стабильность в стране.

Министра обороны сопровождал в поездке начальник Генерального штаба Сил обороны генерал-майор Вахур Карус.

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